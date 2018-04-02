الصناعة تنهى صياغة عقود مدينة النسيج

وزارة الصناعة و التجارة

المال – خاص



تعتزم وزارة التجارة والصناعة الانتهاء من صياغة العقود النهائية لإنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس فى مصر بمدينة السادات، والتى ستنفذها شركة مانكاى الصينية الأسبوع الجارى، على أن يتم التوقيع قبل نهاية الشهر.



وكشف مصدر حكومى، فى تصريحات لـ«المـال»، أن توقيع العقود كان مقررا منذ أسابيع، ولكن الإرجاء جاء نتيجة طول المفاوضات مع الجانب الصينى، لا سيما أن المدينة تعد الأكبر فى مصر، وتحتاج لمناقشات كبيرة متعلقة بالأمور المالية والتشريعية والتراخيص الخاصة بالأراضى.



وأوضح أنه تم الانتهاء من تخصيص الأراضى وتسلمتها الشركة الصينية، وستقوم بترفيقها وتنفيذ المدينة على مساحة 3.1 مليون متر مربع لتضم نحو 568 مصنعا.



ويصل إجمالى رأس المال المدفوع فى المصانع التى يشملها المشروع إلى 2 مليار دولار، يتم ضخها على 7 سنوات، باستثمار أجنبى %87، و%13 للشركاء المحليين.



وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى بيان سابق، إن إجمالى قيمة الإنتاج السنوى للمدينة سيصل إلى 9 مليارات دولار، وأوضح أنها ستحوى جميع الخدمات، ومدرسة للتدريب.



ومن المخطط إنهاء المرحلة الأولى من المشروع عام 2020 وتضم 57 مصنعًا باستثمارات 230 مليون دولار، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة عام 2024، وبدأت مفاوضات المشروع بين وزارة التجارة والصناعة والجانب الصينى منذ مايو 2017، وتم التوصل إلى اتفاق فى 5 نوفمبر الماضى لإنشائها.



وتعد شركة مان كاى الصينية للاستثمار، إحدى الشركات القابضة التى تعمل فى مجال صناعة الغزل والنسيج فى الصين على مدار أكثر من عشرة عقود، وتصدر منتجاتها لمصر، وتضم 25 كيانا صينيًا.