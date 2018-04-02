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ثقافة وفنون
رامز جلال يسدد 7 ملايين جنيه للضرائب وعمرو أديب الأعلى بين الإعلاميين
الإثنين 02 أبريل 2018 12:45 م
رامز جلال - تتر
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رامز جلال - تتر
مها أبوودن:
على غير المعتاد تأخرت القائمة الرسمية لأكبر مسددي الضرائب من الفنانين والإعلاميين، وأصحاب المهن الحرة، رغم انقضاء موسم تسليم إقرارات الأفراد منذ يومين.
التسريبات حول أكبر الفنانين الذين سددوا الضرائب هذا العام، تثبت وجود تحول في ترتيب القائمة، ربما بسبب إنشاء مركز جديد لكبار ممولي المهن الحرة قبل أشهر، جمعت فيه مصلحة الضراىب أكثر من ألف ملف ضريبي حتي الأن من المأموريات الجغرافية، ضمت معظم الفنانين الذين لم يظهروا فى تلك القائمة طيلة السنوات الماضية، رغم ارتفاع أجورهم.
وجرت العادة أن يحتل الزعيم عادل إمام صدارة قائمة الكبار، ويعتبر أول من يبادر بسداد ضرائبة لدي مأمورية مهن حرة أول، بنحو 5.3 مليون جنيه، لكن الموسم الجاري شهد انضمام رامز جلال، بنحو 7 ملايين جنيه.
وظهر أيضا محمد رمضان، لأول مرة في قائمة الكبار، ولم يسفر البحث عن ملفه الضريبي طيلة السنوات الماضية سوي عن أنباء غير مؤكدة عن سداده مبلغا بسيطاً بالنظر للمعلن عن أجره بنحو 783 ألف جنيه.
الإعلامي عمرو أديب، حافظ علي مركزه الأول علي رأس قائمة كبار الإعلاميين المسددين للضراىب، بنحو 5 ملايين جنيه.
ثقافة وفنون
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