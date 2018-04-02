لاماير الألمانى استشارى إنشاء أول شركة لصيانة وتشغيل محطات الرياح

طاقة الرياح

■ الخياط: تنفيذ محطة شمسية بالغردقة باستخدام «تخزين الطاقة» بالتعاون مع JICA



عمر سالم



اقتنص مكتب لاماير الألمانى مناقصة استشارى إنشاء أول شركة لتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح التى ستنفذها هيئة الطاقة المتجددة بالتعاون مع أحد الكيانات العالمية.



وكشف مصدر مسئول بالهيئة، أنه تم توقيع العقد مع المكتب الألمانى، ومن المقرر البدء خلال الأيام القليلة المقبلة فى إعداد كراسة الشروط لطرحها على الشركات العالمية العاملة فى مجال طاقة الرياح منتصف العام الجارى.



وأشار إلى أن الشركة الجديدة تعد الأولى من نوعها فى مصر، ويجب دراستها بشكل جيد ومستفيض، مع استعراض تجارب العديد من الدول حول تلك الشركات.



وكشف محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن بعض الكيانات العالمية مثل سيمنس الألمانية، وفيستاس الدنماركية، وجاميسا الإسبانية، تقدمت بعروض لتأسيس الشركة، إلا أن الهيئة فضلت الطرح عبر مناقصات تنافسية.



وأكد الخياط لـ«المـال» أن من المرتقب توزيع نسب المشاركة فى الكيان الجديد بواقع %30 للهيئة، و%70 للشركة الأجنبية التى ستفوز بالتأسيس، فيما تتحدد قيمة رأس المال والاستثمارات المطلوبة، عقب تلقى عروض الشركات.



وأشار إلى أن إنشاء شركة خاصة لصيانة مشروعات الرياح يرجع لكون الهيئة تمتلك مشروعات رياح ضخمة بإجمالى قدرات حالية تصل إلى 900 ميجاوات، مقابل قدرات ضئيلة تصل لنحو 20 ميجاوات طاقة شمسية، بخلاف المحطات الشمسية الصغيرة، المنفذة أعلى المبانى الحكومية والمنزلية.



وأوضح الخياط أن من المخطط إنهاء إنشاء الشركة قبل نهاية العام الجارى، لتصبح نواة للتوسع فى هذه النوعية من المشروعات فى إطار تحقيق إستراتيجية الحكومة الخاصة بتوليد 20 % طاقة متجددة من إجمالى الطاقة المنتجة بحلول عام 2022.



فى السياق نفسه، أضاف الخياط فى بيان صحفى أمس أن الهيئة ستنفذ محطة شمسية فى الغردقة باستخدام أنظمة الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 20 ميجاوات، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «JICA».



وأوضح أن هذه المحطة تعد الأولى من نوعها فى مصر التى تستخدم أنظمة تخزين الطاقة، لافتًا إلى إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع المحطة بأرض الهيئة بمدينة الغردقة .



وقال الخياط إنه تم توقيع اتفاقية قرض ميسر لتمويل المشروع بين كل من الهيئة والجايكا بمبلغ 11.31 مليار ين يابانى ( نحو 1،88 مليار جنيه)، وسيضم المشروع نظام تخزين باستخدام بطاريات، تستغل فى دعم الشبكة القومية أثناء فترات الذروة وإنتاج الكهرباء ليلاً.



ولفت إلى أنه جار حاليًا اتخاذ خطوات طرح مناقصة لاختيار مقاول تنفيذ المشروع، ومن المتوقع التعاقد فى سبتمبر المقبل، على أن يبدأ إنتاج الكهرباء منتصف 2019، وتبلغ الطاقة المتوقع إنتاجها حوالى 32 جيجاوات ساعة توفر حوالى 7 آلاف طن بترول مكافئ، والحد من انبعاث نحو 17 ألف طن ثانى أكسيد الكربون.



تشارك الطاقة المتجددة بنسبة %10.5 من إجمالى خليط الطاقة فى مصر، وتنقسم إلى %1.5 طاقة شمسية ورياح، و%9 طاقة كهرومائية، ومن المرتقب أن يتخطى إنتاج مصر من طاقة الرياح 1000 ميجاوات قبل نهاية 2018.