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تأميـــن
الرقابة المالية تتبنى إعداد جدول حياة مصرى لتنويع منتجات التأمين
الإثنين 02 أبريل 2018 12:32 م
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
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الرقابة المالية - اللوجو الحديث
الشاذلى جمعة:
تخطط الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن استراتيجيتها لقطاع التأمين 2018/2022 إنشاء أول جدول حياة مصرى بدلا من الاعتماد على جداول الحياة الانجليزية القديمة المستخدمة فى سوق التأمين حاليا والتى لا تعبر عن صفات وخصائص وتركيبة المجتمع المصرى.
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أهمية الجدول هى التسعير العادل لخطر الوفاة مما يزيد من وفرة وإتاحو وثائق تأمينات الحياة لفئات أكثر من المجتمع بالإضافة إلى مساعدة الشركات على ابتكار منتجات جديدة تناسب تطور السلوك الحياتى للمجتمع المصرى وارتفاع المتوسط العمرى للمصريين مثل وثائق الرعاية الصحية طويلة الأجل وكذا وثائق دفعات المعاشات و وثائق دفعات الأمراض وغيرها من الوثائق الجديدة التى ستزيد من معدلات الإتاحة والوفرة للمنتجات التأمينية على المدى القريب.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تفعيل وتطوير قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بسوق التأمين وتفعيل نظم الرقابة والمراجعة الداخلية وكذلك التأكيد على ضرورة الإفصاح عن نتائج أنشطة الشركات وإصدار تقارير تقييم النشاط فى توقيتاتها.
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