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تأميـــن
الرقابة المالية تستغل التكنولوجيا لزيادة الوعى التأمينى
الإثنين 02 أبريل 2018 12:26 م
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
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الرقابة المالية - اللوجو الحديث
الشاذلى جمعة:
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لاستغلال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى الترويج لنشاط التأمين وأهميته بالإضافة إلى تحفيز شركات التأمين من خلال الاتحاد المصرى للتأمين لتبنى مبادرات وحملات الترويج الجماعية للسوق من خلال الاتحاد.
ووفقا لاستراتيجية الهيئة الخاصة بقطاع التأمين 2018/2022 تستهدف الهيئة زيادة الوعى لدى أفراد المجتمع ومجتمع الأعمال حول أهمية التأمين كوسيلة لإدارة المخاطر بجانب خلق مبادرات مشتركة مع الاتحاد المصرى للتامين لعقد مؤتمرات وندوات لقطاعات الأعمال المختلفة للترويج للمنتجات وتغطيات التأمين وإبراز دور التأمين كأحد وسائل إدارة وتقليل المخاطر المؤسسية بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تثقيفية وأنشطة تعليمية لطلبة المدارس والجامعات للتعريف بالتأمين وأهميته الاقتصادية والاجتماعية فى الحماية من الأضرار والخسائر المادية والجسمانية.
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