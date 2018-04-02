أرابيكا توقع عقد إنتاج خمسة وخميسة

أرابيكا

أحمد حمدى:



أعلنت شركة أرابيكا ممثّلة فى عدنان ياسين، عن تعاونها مع قناة رؤيا الأردنية، وشركة شوت برودكشن لإنتاج مسلسل كوميدي، بعنوان "خمسة وخميسة " للعرض في رمضان ٢٠١٨.



العمل بطولة هشام حدّاد، وكوكبة من النجوم اللبنانيين، ويخرجه إدي حنّا، ويتناول المسلسل المشاكل الاجتماعية من خلال مجموعة من الاسكتشات القصيرة الساخرة.



حصل حدّاد نهاية ٢٠١٧، على جائزة أفضل مقدّم تلفزيونيّ عربيّ من مجلة زهرة الخليج، وفقاً لاستفتاء أجرته المجلّة، وشارك فيه صحفيون متخصّصون، بعد نجاح برنامج لهون وبسّ، الذي حقّق في العامين الأخيرين أعلى نسبة مشاهدة على المحطات اللبنانية.



