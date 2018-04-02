استقرار سعر الدولار مع بداية تعاملات الإثنين

هبة حامد:



استقر سعر الدولار في أغلب البنوك اليوم الإثنين، ليسجل أعلى سعر شراء عند 17.62 جنيه في 4 بنوك هي قناة السويس وHSBC أبو ظبي الإسلامي، والمصري الخليجي.



فيما سجلت بنوك مصر، والزراعي المصري، وقطر الوطني، والأهلي المصري أقل سعر شراء للدولار عند 17.55 جنيها.



وسجلت بنوك والأهلي الكويتي "بيريوس"، وكريدي أجريكول 17.61 جنيها سعر شراء الدولار.



وفي التجاري الدولي سجل سعر الدولار 17.59 جنيه، بينما خفض بنك الإسكندرية سعر الدولار قرش ليسجل 17.85.

