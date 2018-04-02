الكهرباء توقع عقد الأعمال الميكانيكية لمحطة غرب القاهرة

محطة كهرباء 1111



عمر سالم:



شهد المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم، التعاقد على عقد عملية الأعمال الميكانيكية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة، بقدرة 650 ميجاوات.



وقال "جابر" إن المحطة تأتى ضمن المشروعات القائمة التى يعمل القطاع على تنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 2012/2017، لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لتلبية جميع الاحتياجات، وتأمين التغذية الكهربائية لجميع أغراض الاستخدام.



وأوضح أن المشروع يتكون من غلاية "ذات الضغوط فوق الحرجة"، وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، بالإضافة إلى توربينة بخارية قدرة 650 ميجاوات، والمكثفات والمولد وملحقاتها، ويتم الربط بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500/220 ك.ف.



تبلغ التكلفة الإستثمارية للمشروع حوالى 419 مليون دولار أمريكى، بالإضافة إلى 1896 مليون جنيه مصرى، ويشارك في تمويل المكون الأجنبى عدد من مؤسسات التمويل الدولية، متمثلة فى البنك الإسلامى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، وصندوق الأوفيد (OFID)، والصندوق السعودى للتنمية، ومجموعة من البنوك المحلية، برئاسة البنك الأهلى المصرى، بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.



وأضاف "جابر" أنه تم توقيع عقد عملية الأعمال الميكانيكية للمشروع، مع شركة (JEPCC 1) الصينية، بقيمة حوالى 24 مليون دولار، و186 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 10% إحتياطى لتوريد قطع الغيار اللازمة، وأى أعمال إضافية قد تطرأ أثناء التنفيذ، ومدة التنفيذ حوالى 30 شهر من تاريخ أمر الإسناد 30/12/2017، بالإضافة إلى 24 شهر فترة ضمان.



تتضمن حدود الأعمال توريد وتركيب واختبار المهمات الميكانيكية، مثل الطلمبات الطاردة المركزية، وضواغط الهواء، ومولد الديزل للطوارئ، وأعمال المواسير غير الحرجة ذات الأقطار الكبيرة، والبلوف، والدعامات اللازمة لها، وتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وإجراءا الاختبارات لكل من نظام الوقاية ضد الحريق، ونظام توليد الهيدروجين، وأعمال المواسير ذات الأقطار الصغيرة، والبلوف ودعامات المواسير لأنظمة البخار والماء والهواء، وكذلك استلام وتركيب المهمات الموردة من المقاولين، مثل المواسير الحرجة، ودعاماتها، والبلوف الحرجة، ومواسير خطوط استنزاف بخار الضغط العالى، ومسخنات مياه التغذية، والطلمبات وملحقاتها، وتربينات إدارة طلمبات مياه التغذية، والتدريب بالموقع على تشغيل وصيانة المهمات الموردة.



وأضاف أنه يتم تنفيذ المشروع بنظام تعدد العمليات، حيث تبلغ عدد العمليات 16 عملية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المنفذة للمنافسة، والوصول لأفضل سعر، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع فى ديسمبر 2019.







