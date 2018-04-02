كوهى مايدا رئيسًا لنيسان موتور إيجيبت

المال - خاص



أعلنت نيسان اليابانية عن تعيين "كوهى مايدا" رئيسًا لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت - بداية من أبريل الحالى، خلفا لـ "ايساو سيكيجوتشي"؛ ضمن إعادة الهيكلة التى تجريها الشركة الأم بمصانعها بمصر.



وتدرج "كوهى مايدا" فى العديد من المناصب منذ التحاقه بالشركة منذ عام 2002، التى كان آخرها منصب رئيس مجلس إدارة نيسان بسويسرا.



وقررت نيسان اليابانية تعين "ايساو سيكيجوتشى" نائبا لرئيس المكتب الإقليمى بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند، ليتولى أعمال تطوير وتعزيز قطاع الأعمال، وكذلك التوسعات التى ستجريها الشركة فى فتح أسواق جديدة بالمنطقة.



وقد شغل "ايساو سيكيجوتشى" منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان فى منطقة شمال أفريقيا بدول: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر خلال مارس 2015 حتى نهاية مارس الماضي.



وعمل "ايساو سيكيجوتشى" فى قطاع السيارات بشركة "سوميتومو" التابعة لشركة نيسان اليابانية لمدة تقارب 20 عاما، وذلك قبل انتقاله إلى مصر لمباشرة أعماله فى نيسان موتور إيجيبت مطلع عام 2015.



وتمكن "ايساو سيكيجوتشي" خلال فترة عمله بشركة "سوميتومو" من إدارة مصانع فى عدة بلاد مثل الهند، باكستان والصين لعدة شركات مثل "سوزوكي"، "تويوتا"، "دونج فنج"، "باياى اوتو" كما قام بإدراة تويوتا، ليكسز وفورد فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية كما شغل منصب المدير التنفيذى فى شركة "فورد" بقطاع المبيعات، إدارة الوكلاء والشركات المالية فى سلوفاكيا فى الفترة من عام 2010 إلى 2013.



وقد تمكنت نيسان موتور إيجيبت من إنتاج 30 ألف سيارة من ثلاثة طرازات وهى N17، B17، وD22، بالإضافة إلى تعيين أكثر من 1000 موظف فى الشركة والمصنع.