أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 أبريل

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

متابعات:

تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 أبريل.

لمدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏
Alexandria 04:20 AM 05:49 AM 12:05 PM 03:37 PM 06:20 PM 07:40 PM 01:00 AM
Asyut 04:20 AM 05:46 AM 12:00 PM 03:30 PM 06:13 PM 07:30 PM 12:57 AM
Cairo 04:16 AM 05:44 AM 11:59 AM 03:31 PM 06:14 PM 07:33 PM 12:54 AM
Damanhour 04:18 AM 05:47 AM 12:03 PM 03:35 PM 06:18 PM 07:38 PM 12:58 AM
Giza 04:16 AM 05:44 AM 12:00 PM 03:31 PM 06:14 PM 07:33 PM 12:54 AM
Port Said 04:10 AM 05:39 AM 11:55 AM 03:28 PM 06:11 PM 07:31 PM 12:49 AM
Suez 04:11 AM 05:39 AM 11:54 AM 03:26 PM 06:09 PM 07:28 PM 12:49 AM
Tanta 04:16 AM 05:45 AM 12:00 PM 03:32 PM 06:15 PM 07:35 PM 12:55 AM
Zagazig 04:14 AM 05:43 AM 11:58 AM 03:30 PM 06:13 PM 07:33 PM 12:53 AM
Mansoura 04:14 AM 05:43 AM 11:59 AM 03:31 PM 06:14 PM 07:34 PM 12:54 AM
Sharm el-Sheikh 04:07 AM 05:33 AM 11:47 AM 03:18 PM 06:01 PM 07:18 PM 12:45 AM
6th of October City 04:18 AM 05:46 AM 12:01 PM 03:32 PM 06:15 PM 07:34 PM 12:57 AM
Aswan 04:17 AM 05:40 AM 11:53 AM 03:20 PM 06:05 PM 07:19 PM 12:53 AM
Banha 04:16 AM 05:44 AM 12:00 PM 03:32 PM 06:15 PM 07:34 PM 12:55 AM
Beni Suef 04:19 AM 05:46 AM 12:00 PM 03:32 PM 06:15 PM 07:33 PM 12:57 AM
Dahab 04:05 AM 05:32 AM 11:46 AM 03:17 PM 06:00 PM 07:18 PM 12:42 AM
Damietta 04:12 AM 05:41 AM 11:57 AM 03:29 PM 06:13 PM 07:33 PM 12:51 AM
Faiyum 04:19 AM 05:46 AM 12:01 PM 03:32 PM 06:16 PM 07:34 PM 12:58 AM
Hurghada 04:10 AM 05:35 AM 11:49 AM 03:19 PM 06:03 PM 07:19 PM 12:47 AM
Ismailia 04:11 AM 05:40 AM 11:55 AM 03:27 PM 06:10 PM 07:30 PM 12:50 AM
Kharga 04:25 AM 05:49 AM 12:02 PM 03:31 PM 06:15 PM 07:30 PM 01:01 AM
Luxor 04:16 AM 05:41 AM 11:54 AM 03:23 PM 06:07 PM 07:22 PM 12:53 AM
Marsa Matruh 04:30 AM 06:00 AM 12:15 PM 03:48 PM 06:31 PM 07:51 PM 01:09 AM
Minya 04:21 AM 05:47 AM 12:01 PM 03:32 PM 06:15 PM 07:32 PM 12:59 AM
New Cairo 04:15 AM 05:43 AM 11:59 AM 03:30 PM 06:13 PM 07:32 PM 12:53 AM
Qena 04:16 AM 05:40 AM 11:53 AM 03:23 PM 06:06 PM 07:22 PM 12:52 AM
Shibin al Kawm 04:16 AM 05:45 AM 12:00 PM 03:32 PM 06:15 PM 07:35 PM 12:55 AM
Sohag 04:19 AM 05:44 AM 11:58 AM 03:27 PM 06:11 PM 07:27 PM 12:55 AM
Talkha 04:14 AM 05:43 AM 11:59 AM 03:31 PM 06:14 PM 07:34 PM 12:54 AM
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