اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي الإسماعيلي والزمالك والأهلي وطنطا

وكالات:



واختتم الزمالك والإسماعيلي الاستعدادات للمواجهة التي ستجمع بينهما في صراع على المركز الثاني بالدوري ويغيب عن الإسماعيلي نجم هجومه كالديرون بسبب الإصابة.

ولا تقل المباراة الأخرى أهمية، فالأهلي سيلعب من أجل الفوز ويغيب عن قائمته عبدالله السعيد نجم خط الوسط وشريف إكرامي حارس المرمى، أما نادي طنطا فدخل في معسكر بالقاهرة قبل المباراة وسيحاول تحقيق الفوز أو التعادل على الأقل للخروج من صراع الهبوط في مؤخرة الدوري ووافق مجلس إدارة النادي على تخصيص مكافآت تصل إلى 10 آلاف جنيه لكل لاعب في حالة تحقيق الفوز.