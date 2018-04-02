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رياضة
اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي الإسماعيلي والزمالك والأهلي وطنطا
الإثنين 02 أبريل 2018 03:04 ص
جانب من الاعتداء على إبراهيم نور الدين
أخر الأخبار
جانب من الاعتداء على إبراهيم نور الدين
وكالات:
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الإسماعيلي مع الزمالك والأهلي مع طنطا، اللتين تقامان ضمن الأسبوع الثلاثين للدوري الممتاز.
ويدير مباراة الإسماعيلي والزمالك الحكم محمد الصباحي ويعاونه أيمن دجيش وسمير جمال، ومحمد عبدالحافظ حكماً رابعاً، وكل من أحمد الغندور وسعيد حمزة حكماً خامساً.
فيما يدير المباراة الثانية بين الأهلي وطنطا الحكم إبراهيم نور الدين ويعاونه هاني عبدالفتاح ووائل مصطفى ومحمد علاء هاشم حكماً رابعاً، وكل من إبراهيم محجوب ومحمد صابر حكماً خامساً.
واختتم الزمالك والإسماعيلي الاستعدادات للمواجهة التي ستجمع بينهما في صراع على المركز الثاني بالدوري ويغيب عن الإسماعيلي نجم هجومه كالديرون بسبب الإصابة.
ولا تقل المباراة الأخرى أهمية، فالأهلي سيلعب من أجل الفوز ويغيب عن قائمته عبدالله السعيد نجم خط الوسط وشريف إكرامي حارس المرمى، أما نادي طنطا فدخل في معسكر بالقاهرة قبل المباراة وسيحاول تحقيق الفوز أو التعادل على الأقل للخروج من صراع الهبوط في مؤخرة الدوري ووافق مجلس إدارة النادي على تخصيص مكافآت تصل إلى 10 آلاف جنيه لكل لاعب في حالة تحقيق الفوز.
نادي الزمالك
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