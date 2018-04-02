EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
شوبير: كوبر يتعاقد على تدريب منتخب الأرجنتين
الإثنين 02 أبريل 2018 02:22 ص
شوبير
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
شوبير: الجهاز الفنى للنادى الأهلى قد يرحل بأكلمه
شوبير
أحمد صبرى:
كشف أحمد شوبير نجم منتخب مصر السابق ومقدم برنامج مع شوبير، أن هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر اتفق على تدريب منتخب الارجنتين، وذلك بحسب ما أعلنته الصحف الإسبانية والأرجنتينية اليوم.
وأضاف فى برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد" أن اتجاه الاتحاد الأرجنتيني لقيادة كوبر منتخب بلاده فى مونديال روسيا جاء بعد إقالة خورخي سامباولي المدير الفنى بعد الخسارة الكبيرة وديا أمام اسبانيا 1/6.
وفي نهاية الحلقة، اعترف شوبير قائلا "ده كذبة إبريل وكنت بهزر".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا