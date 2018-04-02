شوبير: كوبر يتعاقد على تدريب منتخب الأرجنتين

أحمد صبرى:





كشف أحمد شوبير نجم منتخب مصر السابق ومقدم برنامج مع شوبير، أن هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر اتفق على تدريب منتخب الارجنتين، وذلك بحسب ما أعلنته الصحف الإسبانية والأرجنتينية اليوم.