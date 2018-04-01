وصول 245 كيلو ذهب من منجم السكري إلى مطار القاهرة

وكالات:



وصلت إلى قرية البضائع بمطار القاهرة، مساء الأحد،245 كيلوجرامًا من خام الذهب بمنجم السكري، قادمة من مرسى علم، تمهيدا لشحنها إلى كندا خلال الساعات القادمة لتنقيتها.

