EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
الرقابة المالية تخطط لزيادة أقساط التأمين إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022
الأحد 01 أبريل 2018 11:38 م
محمد عمران
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الرقابة المالية تدرس آليات للأسهم منخفضة التداول الحر
"الرقابة المالية" تستعرض تجربتها مع متناهي الصغر أمام"سنابل"
الرقابة المالية : سوق المال تتقدم 5 مراكز فى مؤشر التنافسية
محمد عمران 2
·محمد عمران: تستهدف رفع اشتراكات الصناديق الخاصة إلى 100 مليار جنيه
الشاذلى جمعة وأحمد عاشور وشريف عمر:
تخطط الهيئة العامة للرقابة المالية لمضاعفة أقساط قطاع التأمين لتصل إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى ضمن إستراتيجية الهيئة 2018/2022 كما تستهدف الخطة زيادة صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه مقابل 86 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الخطة الاستراتيجية لقطاع التأمين 2018/2022 تتضمن زيادة حجم اشتراكات صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه بحلول 2022 مقابل 60 مليار جنيه حاليا.
الرقابة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا