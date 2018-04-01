الرقابة المالية تخطط لزيادة أقساط التأمين إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022

·محمد عمران: تستهدف رفع اشتراكات الصناديق الخاصة إلى 100 مليار جنيه



تخطط الهيئة العامة للرقابة المالية لمضاعفة أقساط قطاع التأمين لتصل إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى ضمن إستراتيجية الهيئة 2018/2022 كما تستهدف الخطة زيادة صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه مقابل 86 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.