السعودية تدرج أدوات الدين الحكومية بالريال يوم الأحد المقبل

البورصة السعودية

متابعات



قالت السلطات السعودية يوم الأحد إنها ستبدأ إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن الحكومة بالعملة المحلية في السوق المالية بالمملكة في الثامن من أبريل نيسان، في إطار جهود رامية لتحفيز تداول أدوات الدين بالسوق الثانوية ودعم المالية العامة للدولة.



ووفق رويترز، قالت هيئة السوق المالية إن أدوات دين بالعملة المحلية تزيد قيمتها على 204.4 مليار ريال (54.5 مليار دولار) وبآجال خمس وسبع وعشر سنوات ستكون متاحة للتداول، وتشمل أدوات دين بعائد ثابت ومتغير وأدوات إسلامية.



وقال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية ”هذا الإدراج لأدوات الدين الحكومية في السوق المالية السعودية (تداول) هو ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة السعودية الهادفة إلى جعل أسواق المملكة قوة استثمارية عالمية“.



وتأمل السلطات بأن يساهم تداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية في توسعة نطاق الملكية لتشمل بجانب البنوك شركات التأمين وصناديق الاستثمار بل والمستثمرين الأفراد، وهو ما يسهل على الحكومة تمويل عجز موازنتها.



وبوضع أسعار مرجعية شفافة لأدوات الدين، فقد يشجع التداول أيضا مزيدا من الشركات السعودية على إصدار سندات، لتقلص اعتمادها على الاقتراض من البنوك الذي يعد مرتفعا بالمعايير العالمية.



وفي منتصف 2015، بدأت الحكومة طرح سندات بالعملة المحلية في مزادات شهرية للمساهمة في تغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. وجمدت الحكومة تلك الإصدارات في أواخر 2016 حيث واجهت البنوك صعوبات في استيعاب مثل هذا القدر الكبير من الدين، وبدأت الرياض تقترض من الخارج لكنها أطلقت إصدارات شهرية لصكوك في منتصف 2017.



