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نقل وملاحة
مصر تتابع تطورات حادث مصرع 5 مصريين بالكويت
الأحد 01 أبريل 2018 09:30 م
مصر تتابع تطورات حادث مصرع 5 مصريين بالكويت
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مصر تتابع تطورات حادث مصرع 5 مصريين بالكويت
أ ش أ
أجرت القنصلية المصرية في الكويت اتصالات مكثفة مع السلطات الكويتية لمتابعة تطورات حادث التصادم المروع الذي وقع في وقت سابق اليوم الأحد بين حافلتين لنقل العاملين وأسفر عن مصرع 15 عاملا بينهم 5 مصريين وإصابة هندى وكويتي.
وأوضحت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في الكويت أنه تم فور وقوع الحادث والتأكد من وجود مصريين بين ضحاياه إجراء اتصالات عاجلة مع المسئولين الكويتيين لإنهاء إجراءات نقل المتوفين الخمسة إلى مصر بالإضافة إلى متابعة الموقف لحظة بلحظة مع السلطات الكويتية للتعجيل بإنهاء الإجراءات.
وكانت شركة نفط الكويت قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الضحايا الخمسة عشرة الذي لقوا حتفهم في حادث تصادم حافلتين تابعتين لها تقلان عددا من موظفي شركتي مقاولات تعملان لديها قرب حقل برقان ينتمون إلى الجنسيات الهندية والمصرية والباكستانية مشيرة إلى أنهم سبعة هنود وخمسة مصريين وثلاثة باكستانيين.
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