وزير النقل: طرح 4 موانئ عقب إقرار قانون الملاحة النهرية

هشام عرفات 88

مدحت إسماعيل:



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن وزارته تستهدف خلال الفترة المقبلة طرح عدد 4 موانئ نهرية خدمية لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع، لافتا إلى أن الطرح سيتم عقب موافقة مجلس النواب على قانون الملاحة النهرية الذي يحري مناقشته حاليا في المجلس.



وأضاف في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد تشغيل الخط السياحى أسوان - أبوسمبل بين هيئة وادى النيل للملاحة النهرية وشركة فوياج سورلونيل، أن تشمل ميناء قنا النهرى بمساحة ١٥ فدانا، وميناء سوهاج النهرى بمساحة ١٥ فدانا, وميناء أسيوط النهرى بمساحة ٣٤ فدانا, وميناء ميت غمر النهرى بمساحة ١٦ فدانا.