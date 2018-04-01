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لايف
الصحة: لا أمراض معدية بمدرسة بورسعيد
الأحد 01 أبريل 2018 08:54 م
وزارة الصحة والسكان 5
أخر الأخبار
وزارة الصحة والسكان 5
أحمد صبرى
قال علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة،إن وفاة طفلة بمدرسة بورسعيد للغات بالقاهرة ليس سببه مرض معدى ولايوجد أى تخوفات على بقية التلاميذ نافيا وجود حالات مرضية بينهم كما يشاع.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن أن الوزارة كلفت لجنة من الوزارة لمعرفة الإجراءات الوقائية بالمدرسة وصلاحية المياه مؤكدا أن اللجنة خلصت إلى عدم وجود أى مخالفات تؤدى إلى عدوى أو تلوث .
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