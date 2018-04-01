استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 652 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد استقرارا فى نهاية التعاملات اليومية نتيجة استقرار أسعار الذهب عالميا



وسجل عيار 21 اليوم نحو 652 جنيها وهو نفس سعر أمس طبقا لتصريحات وصفي، أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف



وسجل عيار 18 اليوم 558 جنيها فيما سجل عيار 24 نحو 745 جنيها مقابل 743 جنيها أمس وسجلت الأوقية 1325 دولارا



وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 5209 جنيه.



