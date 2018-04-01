مكاسب 6 بورصات عربية بقيادة مصر وهبوط 7 منها السعودية

البورصات العربية

خالد بدر الدين



تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بصعود 6 بورصات بقيادة مصر والدوحة وهبوط 7 بورصات منها السعودية والبحرين.



وذكرت وكالة بلومبرج أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.15 % ليصل إلى 17644 نقطة لتسجل مستوى قياسى جديد بفضل مشتريات المصريين وبدعم من خفض أسعار الفائدة .



وتقدم مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.1 % ليسجل أكثر من 8669 نقطة مدعومة بخطط لزيادة الحدود القصوى للملكية الأجنبية في أربع شركات كبيرة أخرى هى شركة قطر للبترول التى أكدت إن المستثمرين الأجانب سيستطيعون امتلاك ما يصل إلى 49 % ن وحداتها التابعة قطر للوقود (وقود) والخليج الدولية للخدمات ومسيعيد للبتروكيماويات وشركة الكهرباء والماء القطرية.



وقفز سعر سهم شركة مسيعيد 9.9 % بينما صعد سعر سهم شركة وقود 7.1 % وسعر سهم شركة الخليج الدولية للخدمات 6.3 % وسعر سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 1.2 % .



وارتفع مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.9 % ليتجاوز 3136 نقطة بقيادة سهم شركة ديار للتطوير الذى كسب حوالى 1.7 % وكان الأكثر تداولا وتقدم مؤشر بورصة بيروت اللبنانية بحوالى 0.6 % ليزداد إلى أكثر من 1186 نقطة.



وصعد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.45 % ليصل إلى حوالى 6633 نقطة بينما زاد مؤشرا بورصتى تونس وكازابلانكا المغربية بنسبة أقل بلغت حوالى 0.4 % لكل منهما ليستقرا عند حوالى 7143 نقطة و 13062 نقطة على الترتيب.



وهبط مؤشر بورصة البحرين بحوالى 1.2 % ليسجل أكثر من 1303 نقطة ومؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.9 % لينخفض إلى حوالى 7801 نقطة بسبب جني الأرباح وخسر سعر سهم بنك الراجحي 1.2 %.



وتراجع مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.8 % ليسجل أكثر من 4737 نقطة ومؤشر بورصة عمان الأردنية بحوالى 0.5 % لينزل إلى حوالى 2223 نقطة ومؤشر بورصة فلسطين بحوالى 0.4 % ليهبط إلى حوالى 563 نقطى بينما خسر مؤشر سوق مال أبوظبى العام نسبة طفيفة بلغت 0.04 % ليستقر عند حوالى 4584 نقطة.



