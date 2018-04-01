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سيـــاســة
بيان عاجل من بكري للبرلمان ضد سعد الدين إبراهيم
الأحد 01 أبريل 2018 06:41 م
مصطفي بكري و سعد الدين إبراهيم
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مصطفي بكري و سعد الدين إبراهيم
ياسمين فواز
تقدم النائب مصطفي بكرى عضو اللحنة التشريعية بمجلس النواب ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن موقف مركز ابن خلدون ورئيسه سعد الدين ابراهيم وأكاذيبه حول الانتخابات الرئاسية، مطالبا بإلقاء بيانه العاجل خلال الجلسة العامة غدا .
وأوضح بكرى أن المركز المذكور اصدر بيانا باسمه أمس الاحد بعنوان " ليلة عرس الديموقراطية أم مأساتها " زعم فيه أن شعار "مصر تنتخب "الذى رفع في الشوارع تحول إلى "مصر تنتحب" ، موضحا أن المركز راح يردد اكاذيب من شأنها التحريض على الدولة المصرية والتشكيك في عمل الهيئة الوطنية للانتخابات ، حيث زعم أن الدولة حالت دون ترشيح منافسين اقوياء .
وأوضح أن سعد الدين شكك فى قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول بعض منظمات المجتمع المدني ورفض منظمات أخرى لمجرد أن الهيئة رفضت أن تمنح مركز ابن خلدون تصريح المراقبة لاسباب معروفة ، علما بأنها منحت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية حق المراقبة.
وشدد بكرى أن سعد الدين إبراهيم زعم أن ارتفاع نسبة المشاركة المجتمعبة فى الانتخابات قد جاءت فى اليوم الثالث مرتفعة بسبب ما اسماه بالترهيب بفرض الغرامات وسحب بطاقات التموين أو احتساب الغياب عن العمل لمان لا يصوت، قائلا :" من الواضح أن كل ما سبق ادعاءات الهدف منها التشيكيك في الحشود العشبية وتوجيه الاهانة الي المصريين جميعا".
وطالب بكرى برد الحكومة والاجراءات الني اتخذتها ردا على ادعاءات سعد الدين ابراهيم ، لما تمثله من تحريض سافر من شخص اعتاد تلقي التمويل الاجنبي لصالح اصداره تقارير معادية للبلاد وفقا لاعترافه الشخصي بتلقيه تمويلا حتي من جامعة حيفا الاسرائيلية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من سعد الدين إبراهيم بشأن ما ذكره النائب مصطفي بكري
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