الحلاني يهدي الشعب المصري أغنية نسايم حرية

عاصي الحلاني

أحمد حمدي



قال المخرج جميل المغازي للمال إن النجم اللبناني عاصي الحلاني سيقوم بتصوير أكثر من أغنية في ألبومه الغنائي الأخير "حبيب القلب" معه في مصر الفترة القادمة، ومنها أغنية كنت الورد التي أحبها الجمهور كثيرا في الألبوم الجديد.



وأضاف في تصريحات خاصة للمال، أن عاصي سيقوم بتصوير أغنية نسايم حرية معه لمدة يومين في القاهرة بين القلعة والنيل لإبراز معالم مصر الجميلة في الأغنية التي تتميز بطابع وطني، وذلك لإهدائها للجمهور المصري الأيام المقبلة.



وتابع المغازي أن الكليب سيظهر بسيطا نوا معا لكن في نفس الوقت سيتم استخدام تقنيات حديثة لتصويره وهي ليست الأغنية الأولى التي قدمها عاصي للشعب المصري، وسيقوم بغنائها في حفله الغنائي بشم النسيم 8 أبريل الذي يحييه بكونكورد السلام بشرم الشيخ.