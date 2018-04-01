عابد يطالب رئيس البرلمان بالتقدم ببلاغ ضد المصرى اليوم

النائب علاء عابد

ياسمين فواز



تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، اليوم الأحد، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب حول صحيفة المصري اليوم.



وطالب النائب رئيس المجلس بالتقدم ببلاغ إلى المستشار النائب العام وفقا للائحة الداخلية للمجلس للتحقيق في الاتهامات التي وردت في مانشيت جريدة المصرى اليوم في عددها الصادر الخميس ٢٩مارس ٢٠١٨، باتهامهم بتوزيع أموال وهدايا علي الناخبين أمام لجان التصويت على الرئاسة.



وطالب عابد عبد العال بالحفاظ علي كرامة النواب وكرامة الشعب المصرى كله.



وأكد علي ضرورة توجيه الدعوة الي رئيس المجلس الاهلي للاعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة و نقيب الصحفيين لحضور اجتماع اللجنة العامة بالمجلس لمناقشة هذه الواقعة ومعرفة ما سوف يتم اتخاذها حيال هذه الجريدة .



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