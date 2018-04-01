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الصحة تعلن بدء إجراء أول مسح طبي شامل للأمراض غير المعدية
الأحد 01 أبريل 2018 06:26 م
وزير الصحة أحمد عماد الدين بمجلس الوزراء
أخر الأخبار
وزير الصحة أحمد عماد الدين بمجلس الوزراء
أحمد صبرى
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان،صباح اليوم الأحد، البدء في إجراء أول مسح طبي شامل للأمراض الغير المعدية " السكر، والضغط، والسمنة" للكشف المبكر لهذه الأمراض وتحديد نسب الإصابة بها بالاضافة الى المسح الطبي الشامل لفيروس سي من خلال 87 نقطة تمركز طبية على مستوى الـ ٢٦ محافظة، بالاضافة إلى ١٨٠ مركز طب أسرة آخرين لضمان الوصول إلى المستهدفين.
يأتي ذلك ضمن الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس"سى" 2020 والتى بدأت يوم 13 فبراير الماضي، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لإعلان مصر خالية من فيروس سي.
وأكد وزير الصحة والسكان أن المسح الطبي سيشمل المسح ل 4 أمراض، ليكون أكبر مسح على مستوى العالم، حيث يستهدف 43 مليون مواطن خلال عامين والانتهاء منه 2020، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 59 عامًا، اَي حوالي 50 مليون مواطن.
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