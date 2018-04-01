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الأعلى للإعلام: التحقيق مع رئيس تحرير المصري اليوم وغرامة واعتذار
الأحد 01 أبريل 2018 06:22 م
المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم
أخر الأخبار
المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم
المال- خاص
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم ومحرر الخبر الذى نشر بالجريدة إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما في صدور مانشيت الجريدة بشكل يتهم الدولة بحشد الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
كما قرر المجلس توقيع غرامة قدرها ١٥٠ ألف جنيه على جريدة المصرى اليوم، وإلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات فى نفس المكان ونفس المساحة.
كما قرر المجلس فرض غرامة على موقع مصر العربية قدرها ٥٠ ألف جنيهًا، بشأن الشكوى المقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات ضد موقع “مصر العربية”.
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