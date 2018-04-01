بطء صعود EGX30 يدعم تماسكه أمام التحركات التصحيحة المتوقعة

ارتفاع البورصة المصرية

- المؤشر يستهدف مستويات 17900 - 18000 نقطة على المدي القريب



جهاد سالم



سيطرة حالة من التفاؤل على مستثمري الاوراق المالية فى أولى تعاملات البورصة عقب قرار المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس نهاية الاسبوع الماضي‘ ورغم هدوء وتيرة الصعود إلا أن مؤشر السوق الرئيسي EGX30 مرجح لاستهداف مستويات 17900 إلى 18000 نقطة على المدي القريب طبقا لتوقعات المحللين الفنين.



وقال المحللون أن هدوء وتيرة الصعود رغم إيجابية القرار من شأنها حماية السوق من عمليات التصحيح المرجحة ليتماسك EGX30 حال تعرضه لتصيحيح بقرب مستويات 17300 إلى 17400 نقطة.



وأنهى EGX30 تعاملات اليوم على صعود بنسبة 0.84% مسجلا مستوى 17595 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.55% ليغلق عند 875 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الاوسع نطاقا بـ 0.84%، ليسجل 2257 نقطة.



وبلغت إجمالي قيمة التداول على الاسهم 1.7 مليار جنيه ، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 5.5 مليارات جنيه ليسجل 979.7 مليار جنيه، مقابل 974.2 مليار جنيه مستوي الاغلاق السابق.



من جانبه أشار أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايروكابيتال لتداول الاوراق المالية، إلى سيطرة التفاؤل على المستثمرين بالسوق فى أولي الجلسات بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس.



وقال جمال الدين إن EGX30 استهل التعاملات على صعود قوي مقتربا من مستهدفه الحالي 17700 نقطة، قبل ظهور القوي البيعية التى دفعته لتقليص مكاسبة الصباحية والاغلاق قرب 17600 نقطة.



واعتبر ظهور الضغوط البيعية فى إطار عمليات جني ارباح طبيعية طالما ان المؤشر لا زال اعلي مستوي ١٧٣٠٠ نقطة.



وتوقع جمال الدين أن تصب قرارات لجنة السياسات بالبنك المركزي فى صالح السوق على المدي القصير ما يدعمEGX30 بلوغ مستهدفاته عند مستوى ١٧٧٠٠ نقطة ثم مستوي ١٧٩٠٠ نقطة.



وقال توني كمال مدير حسابات كبار العملاء بشركة مباشر لتداول الاوراق المالية، أن استجابة البورصة لقرار المركزي جاءت محدودة نظرا للتوقعات المسبقة من قبل بنوك الاستثمار بهذا القرار ومن ثم استعداد السوق لها وهو ما ظهر خلال الصعود المتتالي على مدار الفترة المنقضية ومقاومة السوق لاى عمليات جني أرباح .



واعتبر كمال أن هدوء وتيرة الصعود خلال تعاملات اليوم رغم الايجابيات المرجحة لقرار المركزي على السوق، يعد أمراً إيجابيا للتحركات القادمة حيث أن الصعود بوتيرة أقل تدعم عدم تعرض السوق لاي هزات عنيفة ناتجة عن عمليات تصحيح قادمة.



وأضاف كمال أن تداعيات القرار ستظهر فى السوق تباعاً بوتيرة صعود هادئة على مدار الجلسات القادمة، مايدعم استهداف المؤشر الرئيسى EGX30 لمستهدفات جديدة عند 18000 نقطة على المدي القريب وقد يتمكن المؤشر خلال العام الجاري من بلوغ مستويات 20 الف نقطة.



ولفت كمال إلى أن غالبية الاحداث والاخبار المنتظرة إيجابية ما يدعم حماية السوق من التأثر بقوة جراء حركات التصحيحح القادمة، مشيرا إلى أن أي تراجع لـ EGX30 لن يهبط به دون 17400 نقطة ،على أقصى تقدير وسرعان ماسيتمكن المؤشر من أمتصاص التصحيح ومعاودة الصعود، وخاصة مع حالة التحفز الشرائي المسيطرة على المتعاملين، فضلا عن تماسك الاسهم القيادية مثل التجاري الدولي وهرميس وطلعت مصطفي وحديد عز وجلوبال تليكوم.



وتوقع كمال تحركات إيجابية لاسهم القطاع العقاري والخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة، كما قد تشهد السوق طفرة فى أسهم السياحة تصل لـ 100% خلال الشهر الجاري إذا ما عادت السياحة الروسية لشرم الشيخ طبقا لما هو متوقع.



وشهدت البورصة المصرية اليوم سيطرة شرائية من قبل المصريين بقيمة 39.52 مليون جنيه ، فيما إتجه العرب والاجانب للبيع بقيمة 24.83 مليون جنيه و 14.68 مليون جنيه على الترتيب .



واتجه الأفراد المصريين للشراء بقيمة 26.6 مليون، بينما سجل العرب والاجانب صافي بيع بقيمة 27.6 مليون جنيه و14.4 مليون جينه على التوالي.



وسيطر الشراء على تعاملات المؤسسات المصرية والعربية بقيمة 12.9 مليون جنيه، و 2.8 مليون جنيه على التوالي، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 220.3 ألف جنيه.



وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري نهاية الاسبوع الماضي خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و 17.75% و 17.25% على الترتيب، كما خفض المركزي أيضًا سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.