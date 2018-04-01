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بورصة وشركات
التجاري الدولي تتصدر ترتيب السمسرة عبر الإنترنت خلال مارس
الأحد 01 أبريل 2018 05:55 م
شركات السمسرة
أخر الأخبار
شركات السمسرة
مصطفى طلعت
تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب شركات الأوراق المالية من حيث قيمة التداول خلال الانترنت في شهر مارس الماضي، وذلك بقيم تداول قدرها 7.7 مليار جنيه.
وكشف تقرير صادر عن البورصة، وصل المال" أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية قد سجلت المركز الثاني بقيم قدرها 7.64 مليار جنيه، بينما جاءت شركة بلتون في المرتبة الثالثة بتداولات قدرها 4.50 مليار جنيه.
وإحتل المراكز من الرابع إلى العاشر بالرتيب كل من: "ارقام وبايونيرز زهيرميس ونعيم ومباشر وعربية أون لاين لتداول الأوراق المالية".
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