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سيـــاســة
شكرى: القمة العربية المقبلة تناقش قضية الإرهاب
الأحد 01 أبريل 2018 04:27 م
القمة العربية
أخر الأخبار
جامعة الدول العربية
أ ش أ
كشف وزير الخارجية سامح شكرى عن أن القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها بالمملكة العربية السعودية ستناقش قضية الإرهاب باعتبارها قضية تهتم بها الدول العربية ونشهد اثارها المدمرة فى الساحة العربية والتأثيرات التى نتجت عنها سواء كانت فى سوريا او اليمن او ليبيا .
واكد شكري – فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الاردنى أيمن الصفدى اليوم الاحد – إن الجهود التى تبذلها مصر لحماية مواطنيها من الإرهاب سواء فى العمل العسكرى القائم فى سيناء او فى حماية حدودها الغربية من تسلل العناصر الإرهابية، هى أمور تجعل من هذا القضية فى مقدمة اهتمامات الدول العربية ونتعامل معها فى اطار العناصر والمبادىء التى يجب ان تراعى من كافة الدول، وهذا الأمر يتم فيه الكثير من الاصرار من قبل الدول العربية ان يكون العمل متسقا فى كافة البلدان.
جاء ذلك ردا على سؤال حول موقف الدول الأربع الداعية الى عدم دعم الدولة القطرية للارهاب وما اذا كانت القمة العربية المرتقبة ستتطرق الى ذلك خاصة وان الدوحة تخالف وبشكل صريح الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.
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