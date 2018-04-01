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العناني يناقش مع معاهد أجنبية أحدث وسائل ترميم الآثار
الأحد 01 أبريل 2018 04:13 م
العناني ينافش مع معاهد أجنبية أحدث وسائل ترميم الآثار
أخر الأخبار
العناني ينافش مع معاهد أجنبية أحدث وسائل ترميم الآثار
دعاء محمود
التقي الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الأحد، مع مديري المعاهد الأجنبية العاملة بجمهورية بمصر، بمقر الوزارة بالزمالك، لبحث سبل التعاون الحالية والمستقبلية وتطوير العلاقات.
وقال د. هشام الليثي مدير عام مركز تسجيل الآثار بالوزارة إن الإجتماع ضم جميع مديري المعاهد الأجنية و منها المعهد الألماني، والمعهد الفرنسي، المعهد البولندي، والمعهد النمساوي، والمعهد السويسري، والمعهد الإيطالي، و أيضاً مدير مركز البحوث الأمريكي.
وأضاف د. الليثي أن الاجتماع قد ناقش أحدث الوسائل والأساليب لترميم الآثار المصرية والعمل علي توثيقها
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة سُبل التعاون العلمي بين تلك المعاهد و وزارة الآثار من أجل تنظيم المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات علي أكمل وجة و المقرر انعقاده خلال الفترة من ٣ نوفمبر وحتي ٨ نوفمبر ٢٠١٩م بالقاهرة.
و أشار إلى أن هذا المؤتمر ينعقد كل أربع سنوات في دولة مختلفة من العالم ويتم تنظيمة بالتعاون مع الجمعية الدولية لعلماء المصريات ؛ علماً بأن قد سبق وقامت مصر بأستضافت هذا المؤتمر في عام ٢٠٠٠
وأضاف د. الليثي أن الاجتماع تناول أيضاً سبل التعاون في مجال الحفاظ علي الآثار المنقولة وضرورة العمل سويا لحفظها وتسجيلها تسجيلاً علمياً مع تدريب كافة العاملين بالمخازن المتحفية علي طرق التسجيل السليم
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتوقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لعمل قواعد بيانات رقمية وهو ماتم بالفعل، وجاري تعميمه علي كافة المخازن المتحفية
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