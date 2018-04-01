وزير النقل يوجه بالانتهاء من تطوير طريق أسيوط سوهاج

هشام عرفات 88

محمود محسن:



عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة الطرق والكباري وجميع الشركات المنفذة لمشروع ازدواج طريق أسيوط- سوهاج الصحراوي الشرقي الذي يدخل ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ في هذا المشروع الهام الذي يبلغ طوله 145 كم وتبلغ تكلفته الاجمالية 1.149 مليار جنيه ويشمل المشروع ازدواج الطريق ليكون 2 حارة بكل اتجاه.



صرح الوزير أنه تم تقسيم العمل على عدد 4 شركات لسرعة الانجاز (إنشاء الطرق - الإنشاء والرصف – حسن علام – اوراسكوم) حيث سيساهم الطريق في الحد من الحوادث المتكررة على الطريق وتنمية حركة انتقال الافراد والبضائع بين صعيد مصر ( اسيوط – سوهاج ) وساحل البحر الاحمر ( سفاجا - الغردقة ) وبما يسهل حركة انتقال العمال ونقل البضائع الزراعية تعتمد اليها المناطق السياحية في البحر الاحمر والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في وسط الصعيد.



وأضاف عرفات أن هذا الطريق سيتكامل مع طريقي سفاجا – سوهاج وسفاجا – قنا اللذين تم تنفيذهما ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وهذا الطريق سيكون محور “سفاجا – سوهاج – أسيوط” المتقاطع مع طريق سفاجا – قنا، وتبلغ أطوال الطرق الثلاثة المكونة لهذا المحور 480كم.



ووجه وزير النقل بإعداد برامج زمنية مضغوطة ومرتبطة بتوفير المصادر من معدات ومواد وعمالة وبما يضمن انهاء العمل بالمشروع قبل 31 ديسمبر 2018 مع المتابعة الميدانية المستمرة من قبل اطقم الاشراف واستشاري المشروع.

