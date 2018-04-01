EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
وزير النقل يوجه بالانتهاء من تطوير طريق أسيوط سوهاج
الأحد 01 أبريل 2018 03:19 م
هشام عرفات 55
أخر الأخبار
هشام عرفات 88
محمود محسن:
عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة الطرق والكباري وجميع الشركات المنفذة لمشروع ازدواج طريق أسيوط- سوهاج الصحراوي الشرقي الذي يدخل ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ في هذا المشروع الهام الذي يبلغ طوله 145 كم وتبلغ تكلفته الاجمالية 1.149 مليار جنيه ويشمل المشروع ازدواج الطريق ليكون 2 حارة بكل اتجاه.
صرح الوزير أنه تم تقسيم العمل على عدد 4 شركات لسرعة الانجاز (إنشاء الطرق - الإنشاء والرصف – حسن علام – اوراسكوم) حيث سيساهم الطريق في الحد من الحوادث المتكررة على الطريق وتنمية حركة انتقال الافراد والبضائع بين صعيد مصر ( اسيوط – سوهاج ) وساحل البحر الاحمر ( سفاجا - الغردقة ) وبما يسهل حركة انتقال العمال ونقل البضائع الزراعية تعتمد اليها المناطق السياحية في البحر الاحمر والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في وسط الصعيد.
وأضاف عرفات أن هذا الطريق سيتكامل مع طريقي سفاجا – سوهاج وسفاجا – قنا اللذين تم تنفيذهما ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وهذا الطريق سيكون محور “سفاجا – سوهاج – أسيوط” المتقاطع مع طريق سفاجا – قنا، وتبلغ أطوال الطرق الثلاثة المكونة لهذا المحور 480كم.
ووجه وزير النقل بإعداد برامج زمنية مضغوطة ومرتبطة بتوفير المصادر من معدات ومواد وعمالة وبما يضمن انهاء العمل بالمشروع قبل 31 ديسمبر 2018 مع المتابعة الميدانية المستمرة من قبل اطقم الاشراف واستشاري المشروع.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا