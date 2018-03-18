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المال 2028
الأحد 18 مارس 2018 03:32 م
د. محمود محيى الدين
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د. محمود محيى الدين
(الآراء الواردة فى هذا المقال لا تعبر عن رأى مجموعة البنك الدولى)
يشهد عام 2028 الاحتفال بالعيد الفضى لصحيفة المال. ما زالت الصحيفة يانعة فتية وإن لم يعد مؤسسها عمرياً، ذلك الشاب الذى سعى لتحويل مشكلات فى العمل حلت به وبجمع من زملائه إلى فرصة جديدة للمشاركة وتحمل المخاطرة، ثم الانطلاق بمؤسسة واعدة.
تزامن الإصدار الأول للصحيفة فى عام 2003، مع مشكلات اقتصاد عانى من تداعيات سنوات ركود وشح فى السيولة. كانت هذه الأحوال غير المواتية كفيلة بوأد فكرة تأسيس صحيفة جديدة كمشروع اقتصادى، أو على الأقل عرقلة مسيرتها، لكنها المثابرة التى تحيل القيود المعسرة إلى ممكنات ميسرة.
ولم تمر أعوام خمسة حتى أصبحت المال إصداراً يومياً، فى عام 2008، وتبتكر بمشورة المختصين حلولاً لزيادة رأسمالها وفقاً لقواعد الهندسة المالية، وتشرك العاملين فيها بنسبة فى رأس المال تحفيزاً وتعزيزاً لتمسكهم بمشروعهم وتقديراً لبعض جهودهم. تحتاج هذه السنوات الخمس الأولى من عمر صحيفة المال للتوثيق، والتعريف بها، كدراسة حالة يستفاد منها لتأسيس المشروعات وتحليل مقومات ومبادرات تأسيس كيان اقتصادى، وكيفية التغلب على تحديات التأسيس ثم إدارة مشروع له أهداف ثقافية إعلامية ومالية.
شهدت المؤسسة تتابع الأزمات الاقتصادية المحلية والدولية وآثار التغيرات الحادة فى أسعار الغذاء والطاقة ثم الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 وتداعياتها الاقتصادية والسياسية. وتأتى الأيام بعدها بما أتت، وتمر المؤسسة الناهضة بما مرت به البلاد فى مضامير السياسة والأمن والاقتصاد حتى أتمت منذ نشأتها خمسة عشر عاماً.
وأحسب أن أصحاب هذا المشروع الصحفى الثقافى البازغ كانوا فى غبطة مما أنجزوه، رغم التحديات. فالصحيفة كإصدار يومى متخصص لها متابعوها وقراؤها المنتظمون، وما تم استثماره فى فريق من الشباب المتحمس بإتاحة الفرصة لهم وبالعون فى صقل المهارات، يأتى بثماره. وأراهم وهم فى غمرة احتفائهم بمنجزهم فى عام 2018 منشغلين بتغيرات يشهدها العالم من حولهم. حقا، إن تاريخ العالم منذ نشأته يشهد تغيراً دائماً، لكن ما يميز حقباً من مسيرة التاريخ عن حقب أخرى، هى تلك التغيرات المتسارعة والتطورات العنيفة التى تحدث فى بعض جوانب الحياة ولا تلاحقها جوانب أخرى بما يحدث خللاً واضطراباً.
و لا يمكن أى يعزل مشروع اقتصادى نفسه، عن هذه التغيرات الكبرى التى يشهدها العالم. فمنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية والحديث مستعر عن توجهات، تتمثل فى تحديات وفرص كبرى، تشكل عالمنا المعاصر ونظامه والعلاقات بين أطرافه. وأرى أن المال معنية بهذه التغيرات باعتبارين: الأول منهما أنها مشروع اقتصادى بالأساس يخضع لقواعد السوق ربحاً وخسارة، والثانى باعتبار أنها صحيفة اقتصادية تتابع وتحلل وتبصر الناس بالمستجدات.
و لعلنا نستعرض سريعاً أهم التوجهات المشكلة للعالم بين احتفال المال بميلادها الخامس عشر فى عام 2018 ويوبيلها الفضى المرتقب فى عام 2028.
أما التوجه الأول فهو تغير التركيبة السكانية فى العالم عموماً وفى المجتمع الذى تخاطبه الصحيفة خصوصاً. إذ يشهد المجتمع زيادة فى توقع الأعمار عند الولادة وزيادة شبابية المجتمع فى الوقت ذاته، وهما أمران محمودان إذا أحسن الاستفادة منهما، وفيما يخص مؤسسة صحفية فما يعنيها كيفية صياغة سياساتها التحريرية والتوزيعية لتلبية احتياجات وتوقعات شرائح عمرية متباينة الرغبة والطلب.
والتوجه الثانى يتعلق بالانتقال المتسارع نحو السكنى فى الحضر وما يترتب على ذلك من تغيرات فى أنماط الحياة والاستهلاك بافتراض الاحتواء الكامل للسكان بعيداً عن العشوائية.
ولهذا انعكاسات على الصحيفة كمشروع اقتصادى وأيضا فى سياستها التحريرية التى يجب أن تراعى التغير فى التركز السكانى وأنها لا تخاطب جموعاً فى العاصمة وحدها لكن لجموع أكبر من الناس ينتشرون فى ربوع البلاد وآخرين من قاطنى القرى وكذلك فى مناطق نائية وآخرين حول العالم.
والتوجه الثالث يرتبط بتغيرات المناخ وبتقلبات شديدة للطقس بما أمسى مهدداً لحياة الناس والبنية الأساسية ومصادر المياه والطاقة حول العالم؛ وبلادنا ليست بمنأى عن تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة، وتجد ضرورة لمتابعة هذه التغيرات وسبل التحسب لها وسياسات التأمين ضد مخاطرها، وذلك من قبل فريق صحفى متخصص.
والتوجه الرابع يتعلق بتواتر الصراعات وكثرة النزاعات وتزايد مخاطر الإرهاب حول العالم.
وقد باتت لتزعزع قواعد السلم آثار تستوجب الانصراف عن الفصل المفتعل بين قضايا التنمية والاقتصاد وحفظ السلام والتعامل مع جذور الاضطرابات، وهذا يستوجب استثماراً فى التعاون بين المختصين فى متابعة الملفات المختلفة وتدريباً على إنتاج المحتوى الصحفى كفريق متناغم.
والتوجه الخامس يتجلى فى زيادة دور دول الشرق والجنوب واقتصاداتهم وما يشهده العالم من نزوح تدريجى ومتواصل لمركز الجاذبية الاقتصادية ناحية الشرق، بعدما استقر حيناً من الدهر ميلاً ناحية غرب العالم، وهذا يتطلب توجيه فرق العمل الصحفى القائمة لمتابعة مجريات أمور الشرق والجنوب دون الانصراف عن متابعة أحوال دول الغرب والشمال، وسيستوجب هذا تدريباً على التعرف على ثقافات جديدة بإتقان لغاتها والإلمام باقتصادها السياسى، إن هذه التحولات قد يرجى أن تجرى دون نزاعات سياسية أو أزمات اقتصادية، ولكن استبعاد حدوث المخاطر وهى محدقة بالناس ليس من الكياسة فى شىء والأولى التحسب لها.
والتوجه السادس يتمثل فى تبعات ومستجدات ما يسمى الثورة الصناعية الرابعة خاصة فى استخدامات الذكاء الاصطناعى وتطورات الاقتصاد الرقمى وتكنولوجيا المعلومات وأثر ذلك على قطاعات الإنتاج وفرص العمل بما فى ذلك صناعة الصحافة والعمل الصحفى هو ما سأتناوله بقدر من التفصيل فيما يلى.
فإذا كانت هذه المتغيرات أو التوجهات الستة هى التى تشكل، مع متغيرات وثوابت أخرى، ملامح وخصائص العالم المعاصر واقتصاده، بتطوراته وأزماته المتنوعة، فإن بعضها أكثر تأثيراً من غيرها فيما يتعلق بتطور الصحافة عموماً والصحافة الاقتصادية، ومنها صحيفة المال، خصوصاً.
وأرى أن المال فى مسيرتها نحو عيدها الفضى، فى عام 2028، قد أخذت فى الاعتبار هذه التطورات العالمية والمحلية وطورت من مضمونها وشكلها وطبيعة إصدارها ونوعت مصادر تمويلها، وأراها تتناول الموضوعات الخمسة الآتية ليس من باب المعالجة الصحفية فقط، لكن باعتبارها قضايا حيوية تواجهها وتفرض عليها تحديات وتمنح فرصاً لتطورها كصحيفة فى المستقبل:
•«موت الخبرة» وهو مصطلح جعله الكاتب ’توم نيكولز’ عنواناً لكتابه،
الصادر مؤخراَ عن دار نشر جامعة أكسفورد، والذى يتناول الاستهانة برأى ذوى الخبرة، والانصياع وراء أى رأى فى أى موضوع مطروح، خاصة مع هيمنة وسائل التواصل الاجتماعى، وبشكل أدى إلى مقاومة أى نوع من السلطة الفكرية والعلمية التى يكتسبها بها البعض بحكم تخصصهم وخبرتهم ودرجاتهم العلمية والمؤسسات التى ينتمون إليها، وأصبح كثير من الناس يفتقرون إلى حقائق المعرفة والمعلومات الموثقة والبراهين رغم تدفق سيل منهمر عليهم من البيانات، وتواتر الأخبار الصحيحة والمغلوطة، والتحليل الرصين والتخرص بأنباء الغيب والإشاعات، وتجد بعض الناس وقد غلقوا الأبواب على مجموعات من أمثالهم فى شبكات التواصل الاجتماعى، واقتصروا على مصادر يطيب لهم استقاء هذا التدفق ’المعلوماتى’ منها، بنوع من الانحياز إليها بما يؤدى بهم إلى قصور شديد فى التعرف على الحقائق، رغم ظنهم بأنهم متمتعون بتمام المعرفة وكمال المعلومة، فى هذا السياق يصعب على صحيفة متخصصة أن تنشر الخبر المدقق والتحليل السوى فى ظل مناخ لا يبين فيه الفرق بيسر بين الغث والسمين، ورغم أن تحليل ’نيكولز’ ينصب على أحوال الولايات المتحدة الأمريكية فى العقد الثانى من هذا القرن، إلا أن أوجها للتشابه تجدها فى أرجاء المعمورة.
• ادعاء الخبرة: إذا كانت ظاهرة ’موت الخبرة’ تتعلق بمقاومة بعض القراء لتلقى أو طلب المعلومة من صاحب الاختصاص والخبرة، فإن ادعاء الخبرة آفة مستفحلة فى جانب تقديم وعرض الرأى أو المعلومة. وتنتشر فى مجتمعاتنا جموع من المعلقين، تحت الطلب، تلجأ لهم بعض وسائل الإعلام اضطراراً أو استسهالاً، ويسبغ هؤلاء المعلقون على أنفسهم ألقاباً، تروجها لهم وسائل الإعلام، دون تمييز سعياً لإكساب الموضوعات شكلاً من المصداقية؛ فهذا خبير لم يختبر، وذاك مستشار لم يستشره أحد، إنما هى إلا ألقاب انتشرت بلا حساب، ويشكل هذا الأمر تحدياً للصحافة المتخصصة فى ظل تسارع النشر الإلكترونى على المواقع الذى يصعب معه تدقيق مصداقية المعلق والتحقق من صحة معلوماته والتثبت من رجاحة رأيه.
• تأثير التكنولوجيا «المربكة»: يطلق مفهوم التكنولوجيا المربكة على المستحدثات من أوجه الابتكار والتطوير ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة التى جعلت الإنسان يقف فى المواجهة مرة أخرى مقابل الآلة، وهى فى هذه المرة أكثر ذكاء مقارنة بما كان فى عهد الثورة الصناعية الأولى، وهى لا تكتفى فى أحوال كثيرة برفع كفاءة الإنسان الإنتاجية ولكنها تحل محله فى أكثر المجالات تخصصاً غير مفرقة بين ذوى الياقات الزرقاء أو أصحاب الياقات البيضاء، وقد تغيرت صناعة الصحافة إنتاجاً وتصميماً وتوزيعاً واستخداماً بسبب هذه التكنولوجيا الجديدة التى أربكت العاملين فى هذه الصناعة والمتعاملين معها، فمن تغيير مستمر فى المطابع سعياً وراء الأحدث، إلى الاستغناء الجزئى، أو الكلى عنها فى بعض الحالات بسبب انتشار التكنولوجيا الرقمية ووسائطها، كما تشهد اقتصاديات الصحافة ومواردها، بما فى ذلك النشاط الإعلانى، تغيرات هائلة لن يصمد فيها إلا ذوى القدرة الطيعة على المواكبة بالتطوير، أو ذوى الدعم الميسور إلى حين.
• ظاهرة «الصوامع المنعزلة»: ليس فى التخصص والتعمق فى تفاصيل الأمور عيب إلا خطر الغياب عن مجمل ما يحدث فى الواقع، وكأن أهل اختصاص معين فى صوامع منعزلة مغلقة عليهم، وإذا لم يدرك أهل التخصص تأثر مجالهم بمحيطه وتأثيره عليه، أصبح عملهم منعزلاً عن واقعه وقلت فائدته للناس، وقد خطت الصحافة الاقتصادية على مدار القرن الماضى خطوات مهمة للتواصل مع مجالات التخصص الأخرى دون اكتفاء بأقربها للاقتصاد كالعلاقات الدولية والسياسة، فتجدها خصصت أبواباً للعلوم والتكنولوجيا والطبيعة والبيئة ومنوعات مختارة من الفنون والرياضة، وفى هذا الصدد تتجلى سبل وعوائد المشاركة والتعاون مع مراكز البحث والمعرفة.
• نمو الخدمات الإعلامية "المفصلة": أتاحت تكنولوجيا المعلومات وبرامجها وتطبيقاتها خدمات جديدة آخذة فى الانتشار، تتمثل فى تقديم خدمات خبرية وتحليلية مصممة لجموع وقطاعات وأقاليم بعينها، أصبحت تنافس فى أحيان الصحافة ووسائل الإعلام التقليدية، وتعتمد عليها كمصدر فى أحيان أخرى، وتقوم هذه الخدمات على دراسة أنماط احتياج هذه القطاعات والأقاليم لخدمات معينة تعكف مجموعة محدودة العدد عالية المهارة على تغذيتهم دورياً بما يحتاجون إليه من خدمات إعلامية متعددة الوسائط، مكتوبة كانت أو مسموعة أو مرئية، ويشكل هذا مجالاً جديداً قد يكون منافساً أو مكملاً أو مدمجاً فى نشاط الصحافة المتخصصة أو مهدداً لها وفقاً لقدرتها فى التعامل مع المستجدات.
هذه مجرد لمحات لتطورات وثابة شهدتها المال، كصحيفة متخصصة فتية، ومسارات محتملة لها، فى مجتمع يسعى للتقدم فى عالم شديد التغير، ستكون الغلبة فيه، كما كانت دائماً، لمن عمل جاهداً وأخذ بأسباب العلم وأحسن فى استعمال المال.
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