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رياضة
bein تعلن أسعار باقة كأس العالم
الأحد 01 أبريل 2018 02:51 م
باقة كأس العالم
أخر الأخبار
باقة كأس العالم
1620 جنيها للمشتركين حالياً.. و1800 للمونديال فقط
على المصرى:
أعلنت الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE، عن فتح باب الاشتراك فى باقة كأس العالم "روسيا ٢٠١٨"، الذى يقام فى الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل، وفقا للأسعار الواردة من مجموعة beIN الإعلامية.
تبلغ سعر باقة كأس العالم للعملاء المشتركين حاليا، والسارية اشتراكاتهم 1620 جنيها، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة، فيما تبلغ سعر باقة المونديال منفردة 1800 جنيه، غير شامل الضريبة 14%.
رياضة
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