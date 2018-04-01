bein تعلن أسعار باقة كأس العالم

باقة كأس العالم



1620 جنيها للمشتركين حالياً.. و1800 للمونديال فقط



على المصرى:



أعلنت الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE، عن فتح باب الاشتراك فى باقة كأس العالم "روسيا ٢٠١٨"، الذى يقام فى الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل، وفقا للأسعار الواردة من مجموعة beIN الإعلامية.



تبلغ سعر باقة كأس العالم للعملاء المشتركين حاليا، والسارية اشتراكاتهم 1620 جنيها، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة، فيما تبلغ سعر باقة المونديال منفردة 1800 جنيه، غير شامل الضريبة 14%.



