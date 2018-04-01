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بورصة وشركات
كريدى أجريكول يعلن توزيع نقدى بقيمة 3.77 جنيه للسهم
الأحد 01 أبريل 2018 02:33 م
بنك كريدى أجريكول
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بنك كريدى أجريكول
رجب عزالدين:
أعلن بنك كريدى أجريكول – مصر عن توزيع نقدى بقيمة 3.77 جنيه للسهم الواحد يبدأ صرفه اعتبارا من 26 أبريل الجارى.
وقال البنك فى بيان للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة يوم الأحد 22 أبريل الجارى.
وارتفعت أرباح البنك إلى1.95 مليار جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 1.35 مليار جنيه في 2016.
ويبلغ رأسمال البنك 1.24 مليار جنيه، موزعا على 310.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.
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