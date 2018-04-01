كريدى أجريكول يعلن توزيع نقدى بقيمة 3.77 جنيه للسهم

بنك كريدى أجريكول

رجب عزالدين:



أعلن بنك كريدى أجريكول – مصر عن توزيع نقدى بقيمة 3.77 جنيه للسهم الواحد يبدأ صرفه اعتبارا من 26 أبريل الجارى.



وقال البنك فى بيان للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة يوم الأحد 22 أبريل الجارى.



وارتفعت أرباح البنك إلى1.95 مليار جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 1.35 مليار جنيه في 2016.



ويبلغ رأسمال البنك 1.24 مليار جنيه، موزعا على 310.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.