النساجون الشرقيون تعلن توزيع نقدى بقيمة 1.5 جنيه للسهم

النساجون الشرقيون



رجب عزالدين:



أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن توزيع نقدى بقيمة 1.5 جنيه للسهم الواحد، يبدأ صرفه اعتباراً من 19 أبريل الجارى .



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن الحق لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة يوم الإثنين 16 أبريل .



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 742 مليون جنيه فى عام 2017، مقارنة بصافى ربح قدره 529 مليوين جنيه فى 2016.



يبلغ رأسمال الشركة 450 مليون جنيه، موزعا على 450 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.





