الكهرباء : إنشاء محطة شمسية بالغردقة بقدرة 20 ميجاوات

وزير الكهرباء

عمر سالم:



تابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستوى الأداء وما تم من مستجدات للتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لنشر والتوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية.



واستعرض الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مستجدات مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء، باستخدام أنظمة الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 20 ميجاوات بمدينة الغردقة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA ".



وأوضح أن هذه المحطة تعد الأولى من نوعها التي تستخدم فيها أنظمة تخزين الطاقة في مصر.



وأضاف أنه تم إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع المحطة بأرض الهيئة بمدينة الغردقة .



كما تم توقيع اتفاقية قرض ميسر لتمويل المشروع بين كل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمبلغ 11.31 مليار ين ياباني ، و يتضمن المشروع تنفيذ محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام أنظمة الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 20 ميجاوات، بالإضافة إلي نظام تخزين باستخدام البطاريات، وباستخدم هذه البطاريات في دعم الشبكة القومية في فترات الذروة وإنتاج الكهرباء ليلاً،



وتتضمن الأعمال التي سيتم تنفيذها أيضا من القرض، إنشاء مركز معلومات صديق للبيئة (Zero Energy Building)، وستستخدم الطاقة المتجددة لتغذيته، وكذا كفاءة الطاقة، وسيتم تجهيزه بجميع الإمكانات والمعدات الحديثة المطلوبة، بهدف تفعيل دور المركز كمركز تدريبي عالمي للعاملين في هذا المجال من القطاعين الخاص والعام، علاوة علي إنشاء قاعة مؤتمرات تستوعب 120 فردا.



وجار حاليا اتخاذ خطوات طرح مناقصة لاختيار مقاول تنفيذ المشروع، و من المتوقع التعاقد في سبتمبر المقبل، علي أن يبدأ المشروع في إنتاج الكهرباء منتصف 2019.



وتبلغ الطاقة المتوقع إنتاجها حوالي 32 جيجاوات ساعة توفر حوالي 7 آلاف طن بترول مكافىء، والحد من انبعاث نحو 17 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.



و أكد "شاكر" أن هذه المتابعة تأتى فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، ورفع إتاحية المحطات ، ورفع كفاءة الوحدات ، فضلاً عن الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء للعنصر البشرى، ورفع كفاءته وبناء كوادر قادرة على تشغيل وصيانة المنظومة الكهربائية على أعلى المستويات.



