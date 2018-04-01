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سيـــاســة
برلمانية : ننتظر الكثير من السيسي خلال الولاية الثانية
الأحد 01 أبريل 2018 02:07 م
السيسى 6
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السيسى 6
ياسمين فواز:
قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، إن الشعب المصرى جدد الثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأنه الأجدر بقيادة السنوات الأربع المقبلة.
وأضافت أن نسبة المشاركة القوية، والتى تجاوزت ٢٣ مليون صوتًا، حسب المؤشرات الأولي، وضمت مختلف الفئات فى الانتخابات الرئاسية المصرية، ساهمت فى خروجها بشكل مشرف وحضارى أمام كل دول العالم، وأظهرت ثقة المصريين فى القيادة السياسية الحالية.
وأشارت إلى أن دعم الرئيس السيسى للمرأة المصرية فى السنوات الماضية، يجعلنا ننتظر المزيد فى السنوات الأربع المقبلة، فيما يخص تمكين المرأة سياسيًا وكذلك فى المناصب الحكومية والتنفيذية المختلفة.
وأوضحت أنه على الجانب التشريعى، فإن خبرة أعضاء البرلمان الحالى، أيضًا تسمح بالمساعدة فى سرعة الانتهاء من التشريعات الداعمة لحقوق المرأة المصرية، وإصدارها فى أقرب وقت .
وأكدت أننا ننتظر الكثير من الرئيس السيسى، خلال الفترة الرئاسية الجديدة، خاصة على مستوى الثقافة والتعليم والبحث العلمي والصحة.
السيسي
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