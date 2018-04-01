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اتصالات وتكنولوجيا
إينل للطاقة تختار هواوى لتطوير أنظمتها
الأحد 01 أبريل 2018 01:39 م
هواوى
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هواوى
محمد فتحى:
بهدف دعم وانتشار مفهوم الطاقة الذكية، أعلنت كل من شركتا "هواوي" للتكنولوجيا الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، و "إينل" الإيطالية الرائدة في مجال الطاقة والكهرباء والغاز عن شراكة إستراتيجية جديدة لترشيد الطاقة، وبموجبها ستقوم "هواوي" بتطوير عدد من الحلول التقنية الرائدة، بما يتناسب مع احتياجات "إينل" والتى كانت التكنولوجيا الحديثة هي نقطة التقاء الشركتين.
وبدأت الشركتان العمل على تطوير هذه الحلول التى تستند إلى الإبداع وريادة الأعمال في الاستخدام الأمثل للطاقة، وقاما بتجربة هذه الحلول في المقر الرئيسي للشركة بروما، و قررت "إينل" أن تبتكر أفكار جديدة تعتمد على حلول رائدة ل "هواوي" من خلال ميكنة مكتبها وربط فروعها بشبكة ذكية، بحيث تكون أكثر سرعة وذكاء وأكثر تنافسية في الأسعار.
واختارت "هواوي" حلول الـ "LAN Optical Passive (POL) على أساس الشبكات البصرية أو تكنولوجيا "GPON" ليصبح الحل الأمثل للعمل على شبكة الشركة التقنية، وجاء الاختيار لحلول "POL" لأنها تعمل على توفير سرعات جيجابت تصل إلى أكثر من 20 ميلا، وتنقل البيانات والفيديوهات والصوت جميعا في آن من خلال الكابلات الليفية "Fiber Cable " الأكثر أمانًا وفاعلية، ويعمل الحل الجديد الذي طورته "هواوي" على دعم خدمات شركة "إينل" ونقل خبراتها المترامية عبر السنين للمستخدمين والعملاء، بما يعود بالنفع على العملاء.
وقد طورت "هواوي" حلولا لشبكات الطاقة لتجعلها حلولا متكاملة لخدمات الطاقة الإلكترونية، بداية من الاعتماد على مراكز الحوسبة السحابية لهواوي بهدف دعم التحليل الذكي والإدارة الذكية لشركة "إينل" مما يساعد على تقديم دعم استثنائي لاحتياجات الشبكة الذكية للشركة، و تتطلع كل من "هواوي" و"إينل" لاستكمال التعاون في صناعة الطاقة هادفين بذلك أن يجعلوا هذا العالم أكثر استدامة، واستفادة من الطاقة الذكية .
ويقول رينزو فالنتين، رئيس قطاع الاتصالات العالمية بشركة "إينل" : "إن الرقمنة هي عامل تمكين للنمو المستدام، وهي عامل أساسي لتحقيق نهج الطاقة المفتوحة في قطاع الطاقة، فنحن نحاول رقمنة العمليات التي نقدم من خلالها الخدمات لعملائنا وعملياتنا الداخلية، مع التركيز على استخدام الأمن السيبراني، والتحسين الأمثل للتطبيقات، وتحويل مراكز البيانات، والاستخدام الهائل لتقنية السحابة، من أجل عمل أكثر ذكاء ومتنقل، ويوفر حل "هواوى POL " ما نحتاجه في مجال رقمنة الشركة، مما يجعل شبكتنا أكثر موثوقية وكفاءة وتوفير للطاقة.
و تابع : تُعد "هواوى" شريكًا موثوقًا به، ونتطلع إلى المزيد من التعاون معها من أجل الرقمنة والاستدامة " .
يذكر أن شركة "إينل" تعتبر أكبر شركات الطاقة بإيطاليا، تأسست سنة 1962 من طرف الدولة الإيطالية، غير أنها تحولت إلى شركة أسهم ابتداء من سنة 1999، بعد خصخصة جزء منها، لكن الدولة الإيطالية، وبواسطة وزارة الاقتصاد والمالية، لاتزال تحتفظ بحصة كبيرة من أسهم الشركة العملاقة، والتي تحقق رقم معاملات سنوي يفوق 75 مليار يورو.
وتشتغل الشركة الإيطالية في مجال الطاقة بشكل عام، وتملك ثالث أكبر مولد للكهرباء في العالم، و هى متخصصة في الإنشاءات الهندسية واستخراج الغاز، وتملك مجموعة من الشركات الخاصة، وتركز مجهوداتها على إنتاج الطاقة النظيفة التي تحافظ على البيئة.
هواوى
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