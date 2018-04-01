اتحاد التأمين يضع ميثاق للسلوك المهنى دعما للحوكمة

علاء الزهيرى



ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة:



يقوم الاتحاد المصرى للتأمين، بإعداد ميثاق قواعد السلوك المهنى لشركات التأمين الأعضاء، والذى يعتبر خطوة جادة نحو تدعيم مبادئ الحوكمة بالسوق.



يذكر أن الاتحاد المصري للتأمين، قد أسس لجنة تضم مسئولي إعداد القوائم المالية بشركات التأمين من الأعضاء، تتضمن اختصاصتها وضع إرشادات حوكمة شركات التأمين، وتوحيد المفاهيم بشأن تطبيق معايير المحاسبة.



وأكد الاتحاد فى بيان له أن قواعد الإدراة الرشيدة، تتمثل في تعاظم دور شركات التأمين للتطبيق الفعلي لبرنامج إصلاح جميع النظم الإدارية بشركات التأمين، وبالتالي يجب علي جميع الشركات أن تعمل علي توفير جميع السبل التي من شأنها مسايرة العملية التأمينية، داخل كل شركة علي حدة.



ويمكن اعتبار ميثاق قواعد السلوك المهنى، أداة لحوكمة الشركات لأنها تحدد مسؤوليات الشركة تجاه أصحاب المصلحة، وتلزم كبار المدراء بالامتثال لبعض الإرشادات عند ممارسة سلطتهم، سواء داخل الشركة أو خارجها.



ويشمل ميثاق قواعد السلوك المهنى، جميع أصحاب المصلحة الذين يشكلون سيناريو التشغيل للشركة.

وعلاوة على ذلك، فهو تعبير عن ثقافة الشركات لأنه يكشف عن كيفية استخلاص قواعد السلوك والقيم والمبادئ، ويمثل ميثاق قواعد السلوك المهنى المعايير الدنيا لحوكمة الشركات.



ويعتبر موضوع حوكمة شركات التأمين من بين المواضيع المهمة نظرا لطبيعة صناعة التأمين المبنية على عنصر الثقة بين الأطراف ذات المصلحة، حيث تطرح عدة تساؤلات في طبيعة الآليات والمداخل التي يمكن تطبيقها لتعزيز و تفعيل مبادئ الحوكمة في شركات التأمين، بهدف الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتعتبر الملاءة المالية من بين أهم المداخل لتعزيز حوكمتها.



وتسعى شركات التأمين للتطبيق الأمثل لحوكمة الشركات، لكن الطبيعة والمميزات الخاصة لنشاط التأمين تجعل من الصعب تطبيقها بشكل منفرد، ولذلك قامت بعض الهيئات المختصة في التأمين بتقديم مجموعة من المبادئ والأليات الداخلية والخارجية التي يمكن من خلالها الوصول إلى حوكمة شركات التأمين بالشكل المناسب، ولعل أهم هذه المبادئ ما يتعلق بالتحديد المناسب للمسؤوليات، والرقابة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح وقابلية المساءلة.



ويعتبر الهدف الرئيسي للحوكمة المؤسسية هو حل مشكلة تضارب المصالح بغية تفعيل أداء المنشأة، وإعطاء صورة حقيقية عن وضعها المالي، ولا يكون هذا إلا من خلال قوائم مالية معدة وفق النظم والمعاييرالمحاسبية الدولية التي تتماشى ومبادئ الحوكمة المؤسسية، والتي تسمح بتقييم أداء شركة التأمين وفق أحدث الطرق والأساليب، والتعرف على وتحديد الإنحرافات وتصحيحها.



وأبرز معايير الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين التى وضعت عام 2002 عن الملاءة المالية، وكفاية رأس المال، بما يتماشى مع المبادىء الأساسية، هى تدعيم الرقابة على شركات التأمين، حفاظا على حقوق المؤمن لهم وتكوين مدخرات فنية كافية بطريقة حذرة وشفافة، وتوفير أصول كافية تأخذ بعين الاعتبار سلامة الاستثمارات، وسيولتها، والتوافق بين الأصول والخصوم وتوفير ملاءة مالية لتغطية الخسائر التى قد تنتج عن المخاطر الفنية، وغير الفنية، وتوفر المعلومات الكافية لسلطات الرقابة بما يمكنها من القيام بمهامها والتأكد من صحة وشفافية وكفاية البيانات المقدمة للجمهور.



