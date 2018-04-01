الخدمة الوطنية ينقذ السوق من غلاء أسعار الأسمنت

مفاجأة.. الزينى: 850 جنيهًا سعر المنتج خلال أسبوعين





التشغيل الفعلى لمصنع بنى سويف الأربعاء المقبل

أحمد اللاهونى:

أعلنت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية عن تراجع في اسعار الاسمنت بقيمة 200 جنيه في الطن لينخفض الى 1000 جنيه ارض المصنع و1050 جنيهًا للمستهلك مقابل 1250 جنيهًا خلال الفترة الماضية.



وقال المهندس ابراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن تراجع أسعار الاسمنت في صالح السوق حيث انه كلما انخفضت الاسعار زادات المبيعات.



وأشاد العربي فى بيان أمس، بدور القوات المسلحة في تأمين سيارات النقل من وإلى مصنع العريش لإنتاج الاسمنت وهو ما يزيد من المعروض تدريجيا وبالتالي تنخفض الاسعار علي اعتبار انها تخضع لآليات العرض والطلب دائما بالسوق.



من جانبه، أرجع أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة مواد البناء انخفاض الأسعار إلى انتظام شركة أسمنت العريش، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى ضخ المزيد كميات الأسمنت لتغطية احتياجات السوق المحلية، وزيادة المعروض من المنتج للقضاء على ارتفاع الأسعار المستمر خلال الفترة الماضية، وذلك بعد نجاح جهود القوات المسلحة فى تأمين حركة سيارات نقل الأسمنت ذهابا وعودة إلى سيناء.



وأوضح أن سعر أسمنت العريش تسليم أرض مصنع يقدر بنحو 750 جنيهًا يصل للمستهلك حاليًا بـ 1050 جنيهًا، ومن المتوقع هبوطه خلال أسبوعين ليصل إلى 850 جنيهًا للمستهلك مع بدء الإنتاج الفعلى لأول خطين للشركة فى بنى سويف، والمنتظر دخولهم للخدمة الأربعاء المقبل، بعد نجاح التجارب المبدئية لتشغيل، والتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات.



وأشار رئيس الشعبة، إلى أن الطاقة الإنتاجة للخطين الجدد تقدر بنحو 13 ألف طن يوميًا ستتضاعف فى الأسبوع التالى إلى 25 ألف، مع تشغيل خطين آخرين.



وأكد الزينى، أن زيادة المعروض من أسمنت العريش بالسوق خلال الفترة المقبلة سيجبر جميع الشركات التى رفعت أسعارها لمستويات قاربت الضعف إلى خفضها للحفاظ على مبيعاتها وحصتها السوقية، وسلامة المنتج، خاصة أن الأسمنت سلعة غير قابلة للتخزين لفترات.