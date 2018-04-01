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استثمار
برنامج تدريبي لتعزيز مهارات تحليل المشكلات لقيادات السياحة
الأحد 01 أبريل 2018 12:56 م
وزارة السياحة
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وزارة السياحة
المال - خاص :
أعلن المعهد القومي للإدارة اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ برنامج تدريبي" مهارات تحليل المشكلات لدعم اتخاذ القرار" لنخبة كبيرة من قيادات العليا والوسطى من وزارة السياحة، يعقد البرنامج بمقر مركز تدريب وزارة السياحة برمسيس، في الفترة من اليوم وعلى مدى أربعة أيام.
وقال المهندس أحمد كمال، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن الحكومة المصرية تعمل جاهدة علي تأكيد ضرورة وأهمية الاستثمار فى الكوادر البشرية، من خلال الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي.
وفى ضوء تنفيذ ذلك، أكد "كمال" أن المعهد القومي للإدارة والمنوط به تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ومنظمات الأعمال سواء القطاع العام والخاص يسعى بشكل كبير إلى التطوير الدائم فى مستوى البرامج التدريبية التى تقدم من خلاله، وفى اختيار المدربين الأكفاء للتقدم بالتدريبات المختلفة، بما يتوافق مع التطور المستمر.
وأشار إلى أن المعهد القومي للإدارة، يستعين من أجل تنفيذ ذلك بالبرامج التدريبية المتطورة وبالمدربين الأكفاء للعمل على رفع كفاءة العنصر البشري، وإعدادهم قياديا وتنمية مهاراتهم وقدراتهم فى مجالات الإدارة والموارد البشرية، وإنتاج ونشر المعرفة وتقديم حلول مبتكرة لصانعي السياسات، ومتخذي القرارات على كل المستويات.
و أضاف أنه تم تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المتنوعة، والتى تخدم العديد من القطاعات والكيانات الحكومية، مثل وزارة الخارجية والهجرة والصحة ومحافظة القاهرة وغيرها.
السياحة
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