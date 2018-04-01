آرشر للتأجير التمويلى تحصل على 40 مليون جنيه تسهيل ائتمانى

شركة آرشر للاستشارات المالية

المال ـ خاص



حصلت شركة أرشر للتأجير التمويلى على موافقة أحد البنوك المحلية على منحها تسهيلا ائتمانيا بقيمة 40 مليون جنيه، على أن يتم التوقيع والحصول عليه الأسبوع المقبل، وتخطط الشركة لاستغلال 30 مليونا منها خلال الربع الثانى من 2018.



وقال محمد نادر، العضو المنتدب لأرشر فى تصريحات لـ«المال»، إن الشركة تستهدف وصول قيمة محفظة تمويلاتها إلى 100 مليون جنيه خلال العام الجارى.



ولفت إلى أن التمويلات التى سيتم الحصول عليها الأسبوع المقبل %50 منها سيتم ضخها فى 6 تعاقدات تحت التنفيذ - تم التعاقد عليها وتنتظر ضخ الأموال - موزعة بواقع 1 بقطاع المقاولات، و2 بقطاع النقل، و3 بالصناعة.



وكشف أن الشركة عقدت اتفاقات قيمتها 20 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى تمويلات ذاتية من خلال 8 تعاقدات لشركات صغيرة فى قطاعات صناعة الرخام، والنقل، فيما لفت إلى استهداف 30 مليونًا تعاقدات فى الربع الثانى.



وأشار نادر إلى أن العام الحالى يعد انطلاقة لآرشر بعد عملية الاستحواذ عليها العام الماضى، والذى نفذت خلاله تعاقدات بقيمة مليونى جنيه فقط، مع تركيز الجهود على عمليات إعادة الهيكلة الإدارية، وتسكين كوادر قوية.



يشار إلى أن أرشر للاستشارات المالية، استحوذت على جراند إنفستمنت للتأجير التمويلى، أبريل 2017، فى صفقة تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه، ثم قامت بتغيير اسمها إلى «أرشر للتأجير التمويلى»، فى إطار خطة لإعادة هيكلة الشركة ماليًا وإداريًا استغرقت تقريبا ما تبقى من العام.



وأضاف أن الشركة تجرى حاليا مفاوضات مع بنكين محليين للحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 60 مليون جنيه لتمويل تعاقدات النصف الثانى من العام الحالى، وتستهدف أرشر شريحة الشركات الصغيرة التى تقل مبيعاتها عن 100 مليون جنيه سنويا.



وأوضح نادر أن شركته تخطط لاختراق نشاط التخصيم نهاية العام المقبل فى ضوء قانون التأجير التمويلى والتخصيم الجديد، تحت الإصدار- والذى يتيح ممارسة النشاطين دون الحاجة للحصول على رخصة إضافية، وذلك بعد الوصول برأسمالها إلى 50 مليون جنيه.



ونشاط التخصيم مكمل لنشاط التأجير التمويلى، حيث يعد التخصيم تمويلا لرأس المال العامل، بينما التأجير التمويلى هو تمويل للأصول الاستثمارية، ونتيجة ذلك فإن النشاطين يشتركان معا فى تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل، إضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة ترخيصا بممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لذا فقد تم تنظيم هذين النشاطين فى إطار قانون واحد.



يشار إلى أن هيكل ملكية «آرشر كابيتال» يتكون من 4 أفراد، ويبلغ رأسمالها حاليا 20 مليون جنيه، يشارك فيه محمد نادر، وأحمد بهاء الدين، الرئيس التنفيذى لشركة إم بى للهندسة، وإحدى شركات الاستشارات المالية، وإسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، والذى يتولى رئاسة مجلس الإدارة.