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سيـــاســة
خارجية النواب تناقش مستجدات قضية الطالبة مريم غدًا
الأحد 01 أبريل 2018 12:13 م
طارق الخولى مجلس النواب
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طارق الخولى مجلس النواب
ياسمين فواز
صرح النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بأن لجنة العلاقات الخارجية سوف تعقد اجتماعاً غد الاثنين ، لمناقشة مستجدات قضية الطالبة المصرية مريم عبد السلام التي توفيت متأثرة بتعرضها للاعتداء بالضرب في لندن وسوف يتطرق الاجتماع لمناقشة مقترح بعقد جلسة استماع إزاء القضية.
وأضاف الخولى بأنه من المقرر أن يتناول الاجتماع تقييم للموقف الدولي المصاحب لاستحقاق الانتخابات الرئاسية المصرية، بالإضافة لمناقشة المستجدات التي تشهدها الساحة الدولية فى ضوء الإجراءات التصعيدية المتبادلة الروسية الأوروبية.
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