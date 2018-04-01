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بورصة وشركات
3 شركات سمسمرة تستحوذ على 34.3% من تداولات الربع الأول
الأحد 01 أبريل 2018 11:46 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
منى عبدالباري
استحوذت 3 شركات سمسمرة على أكثر من ثلث حصة السوق خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 34.3% بإجمالي تداولات 65.9 مليارات جنيه.
و تصدرت الجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية صدارة شركات السمسمرة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2018، بحصة سوقية 12.8% ، بقيم تداولات 24.6 مليار جنيه، تلاها في المرتبة الثانية التجاري الدولي للسمسمرة في الأوراق المالية بحصة سوقية 12.3% بقيمة تداولات 23.6 مليار جنيه.
وفي المرتبة الثالثة جاءت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بحصة سوقية 9.2% بقيم تداولات 17.7 مليون جنيه، وذلك وفقا لما أظهر تقرير ترتيب شركات السمسمرة الصادر عن البورصة المصرية الأحد بشأن حصص الشركات بالربع الأول من العام.
وبالمراكز الرابع والخامس جاءت شركات بلتون لتداول الأوراق المالية، وفاروس لتداول الأوراق المالية، بحصة سوقية 6.5% و 4.7% بقيم تداولات 12.4 مليار جنيه، و9 مليارات جنيه على الترتيب.
واستفادت الشركات من الزخم الذي شهدته البورصة خلال الربع الأول من العام وأسفر عن ارتفاعات بأكثر من 16% لمؤشر EGX 30.
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