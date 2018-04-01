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بورصة وشركات
البورصة تستهل تعاملات الأسبوع على صعود قوي
الأحد 01 أبريل 2018 11:35 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي قوي، بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب.
وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنحو 1.15 ليصل إلى 17644 نقطة، كما ارتفع مؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.74% ليسجل مستوى 877 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر "egx100" بنحو 0.93% ليصل إلى 2258 نقطة.
يذكر أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة قد ارتفع بنحو 10.5 مليار جنيه خلال تعاملات، الأسبوع المنقضي، كما صعد المؤشر الرئيسي 2.26% مسجلاً 17450 نقطة، وهو أعلى مستوى يحققه المؤشر في تاريخه مخترقاً بذلك قمته السابقه عند 17300 نقطة.
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