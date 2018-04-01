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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 1 أبريل
الأحد 01 أبريل 2018 09:26 ص
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درجات الحرارة
متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
أما عن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية ، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموجه فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية تكون شمالية غربية.
فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 14 27
وسط الدلتا 14 27
الإسكندرية 13 23
بلطيم 14 23
مطروح 08 21
السلوم 09 25
سيوة 11 28
بورسعيد 15 21
دمياط 15 21
العريش 12 22
رفح 12 23
الإسماعيلية 10 27
السويس 11 28
رأس سدر 13 29
نخل 05 27
نويبع 19 28
طابا 15 26
كاترين 07 23
الطور 15 25
شرم الشيخ 21 29
الغردقة 17 30
مرسى علم 20 26
الفيوم 13 27
بنى سويف 13 28
المنيا 12 28
أسيوط 12 28
سوهاج 13 29
قنا 14 31
الأقصر 15 32
أسوان 16 33
أبو سمبل 17 32
الوادى الجديد 17 30
شلاتين 19 30
أبو رماد 20 28
راس حدربة 21 29
حلايب 21 27
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