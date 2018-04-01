المجموعة المالية تواصل هيمنتها على السمسرة للشهر الثاني

شركات السمسرة

مصطفى طلعت:



واصلت شركة شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية هيمنتها على ترتيب شركات السمسرة، للشهر الثاني على التوالي، إذ تصدرت التعاملات خلال مارس المنقضي، بعد أن سجلت قيم تداول قدرها 11.4 مليار جنيه، وحصة سوقية بلغت 13.2%، من خلال بيع وشراء 546.4 مليون ورقة مالية.



وكشف تقرير صادر عن البورصة، وصل "المال" نسخة منه، أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية قد حافظت على مركزها الثاني بتداولات قيمتها 11.2 مليار جنيه، وحصة سوقية 12.9%، عبر بيع وشراء 1.1 مليار ورقة مالية.



وجاءت شركة"هيرميس" للوساطة في الأوراق المالية في المرتبة الثالثة بكمية تداول 2.6 مليار ورقة مالية، بقيمة 9.5 مليار جنيه، عبر حصة سوقية قدرها 11 %.



وسجلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية المركز الرابع بقيمة تداولات 5.3 مليار جنيه، منفذة على 964.9 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية قدرها 6.1%.



وسيطرت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية على المركز الخامس بقيمة تداول قدرها 3.7 مليار جنيه، وحصة سوقية 4.4%، منفذة على 311.6 مليون ورقة مالية.



وضمت قائمة العشرة الكبار في ترتيب تعاملات السمسرة خلال مارس الماضي كل من شركات: "أرقام وبايونيرز ونعيم واتش سي والعربي الأفريقي".