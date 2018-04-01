مصر ترحّل 23 سودانيًا وإثيوبيًا

وكالات:



رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي 23 مهاجرًا من السودان وإثيوبيا إلى بلادهم؛ لمحاولتهم التسلل إلى دول الجوار بطريقة غير مشروعة.

وأوضح مصدر بالمطار أن المرحلين وصلوا على متن عدة مأموريات، وتم تشكيل فريق أمني لمراجعة مواقفهم الأمنية، وأقروا بمحاولتهم التسلل إلى ليبيا ودول الجوار، وتم ترحيلهم على متن عدة رحلات إلى بلديهم، بعد الكشف الجنائي عليهم، وإخطار سفارتيهم بالقاهرة.