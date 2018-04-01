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اقتصاد وأسواق
مصر ترحّل 23 سودانيًا وإثيوبيًا
الأحد 01 أبريل 2018 03:10 ص
مطار القاهرة 55699
أخر الأخبار
مطار القاهرة 55699
وكالات:
رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي 23 مهاجرًا من السودان وإثيوبيا إلى بلادهم؛ لمحاولتهم التسلل إلى دول الجوار بطريقة غير مشروعة.
وأوضح مصدر بالمطار أن المرحلين وصلوا على متن عدة مأموريات، وتم تشكيل فريق أمني لمراجعة مواقفهم الأمنية، وأقروا بمحاولتهم التسلل إلى ليبيا ودول الجوار، وتم ترحيلهم على متن عدة رحلات إلى بلديهم، بعد الكشف الجنائي عليهم، وإخطار سفارتيهم بالقاهرة.
مطار القاهرة
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