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رياضة
شوبير: ترشحي لرئاسة اتحاد الكرة أمر وارد
السبت 31 مارس 2018 09:56 م
أحمد شوبير في حوار على قناة الحياة
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أحمد شوبير في حوار على قناة الحياة
أحمد صبرى
قال أحمد شوبير نجم النادى الأهلى السابق إن ترشحه لرئاسة اتحاد كرة القدم أمر وارد، وذلك فى الانتخابات التى ستجرى قريبا، مؤكدا أنه كان نائبا لرئيس الاتحاد سابقا لكنه فى تلك الفترة لم يرغب أن يكون الرئيس .
وأضاف فى لقاء له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن هانى أبوريدة الرئيس الحالى إدارى جيد وقادر على إدارة الاتحاد لكن من الممكن أن لايترشح .
وأكد أن محمد صلاح يمثل مصر خارجيا أفضل من جميع سفراء مصر فى الخارج وإضافة كبيرة للمنتخب وسوف يؤدى دورا كبيرا فى مباريات كأس العالم.
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