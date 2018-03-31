الوطنية للانتخابات تتقدم بمذكرة لمجلس تنظيم الإعلام ضد المصرى اليوم

الهيئة الوطنية للانتخابات

أحمد صبرى





أعلن الإعلامى أحمد موسى، فى برنامجه "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، فى خبر عاجل، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقدمت بمذكرة رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد صحيفة المصري اليوم؛ بسبب المانشيت الذى نشر فى اليوم الثالث لانتخابات رئاسة الجمهورية، والذى اتهم الدولة بحشد المواطنين للتصويت.