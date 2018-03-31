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سيـــاســة
الوطنية للانتخابات تتقدم بمذكرة لمجلس تنظيم الإعلام ضد المصرى اليوم
السبت 31 مارس 2018 08:43 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
أخر الأخبار
الهيئة الوطنية للانتخابات
أحمد صبرى
أعلن الإعلامى أحمد موسى، فى برنامجه "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، فى خبر عاجل، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقدمت بمذكرة رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد صحيفة المصري اليوم؛ بسبب المانشيت الذى نشر فى اليوم الثالث لانتخابات رئاسة الجمهورية، والذى اتهم الدولة بحشد المواطنين للتصويت.
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