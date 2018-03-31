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سيـــاســة
غدا.. مباحثات مصرية - أردنية بالقاهرة
السبت 31 مارس 2018 08:28 م
شكري الصفدي 1
أخر الأخبار
شكري الصفدي 1
متابعات
يعقد سامح شكري وزيـر الخارجية غدا الأحد، جلسة مباحثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط
ووفق المصدر ذاته،
من المنتظر أن تتناول المباحثات - التي تعقد بمقر وزارة الخارجية - العلاقات المصرية الأردنية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ومن بينها ما يتعلق بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يعقد الوزيران سامح شكري وأيمن الصفدي مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام الاجتماع.
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